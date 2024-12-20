Российская атака повлекла за собой перебои с теплом в Голосеевском районе

Последствия ракетной атаки в Киев 20 декабря. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Киеве в Голосеевском районе сотни домов, а также десятки школ и медицинских учреждений остались без тепла. Причиной тому стала российская атака на столицу.

Об этом сообщила прес-сслужба КГГА.

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В результате российской атаки и повреждения тепломагистрали в Голосеевском районе Киева без тепла остались 630 жилых домов, 16 медицинских заведений, 17 школ и 13 детских садов.

Это значительное повреждение повлекло за собой перебои в теплоснабжении, которые сейчас ликвидируют бригады "Киевтеплоэнерго".

Также из-за падения обломков ракеты были отключены поставки газа в семь бытовых объектов на улице Антоновича, 70. Специалисты АО "Киевгаз" уже работают над восстановлением газоснабжения.

Что известно о пострадавших от российской атаки

На данный момент медики госпитализировали четырех из семи пострадавших. Везде работают экстренные службы, ликвидирующие последствия обстрела.

Напомним, в КМВА назвали подробные последствия российской атаки по Киеву 20 декабря.

Кроме того, в Киеве в нескольких районах были обнаружены обломки БпЛА.