Российская атака повлекла за собой перебои с теплом в Голосеевском районе

Атака РФ оставила без тепла школы, больницы и дома в Киеве
В Киеве в Голосеевском районе сотни домов, а также десятки школ и медицинских учреждений остались без тепла. Причиной тому стала российская атака на столицу.
Об этом сообщила прес-сслужба КГГА.
Киев частично без теплоснабжения
В результате российской атаки и повреждения тепломагистрали в Голосеевском районе Киева без тепла остались 630 жилых домов, 16 медицинских заведений, 17 школ и 13 детских садов.
Это значительное повреждение повлекло за собой перебои в теплоснабжении, которые сейчас ликвидируют бригады "Киевтеплоэнерго".
Также из-за падения обломков ракеты были отключены поставки газа в семь бытовых объектов на улице Антоновича, 70. Специалисты АО "Киевгаз" уже работают над восстановлением газоснабжения.
Что известно о пострадавших от российской атаки
На данный момент медики госпитализировали четырех из семи пострадавших. Везде работают экстренные службы, ликвидирующие последствия обстрела.
Напомним, в КМВА назвали подробные последствия российской атаки по Киеву 20 декабря.
Кроме того, в Киеве в нескольких районах были обнаружены обломки БпЛА.
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