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Палаючі авто та пошкоджені будівлі — наслідки атаки на Київ

20 грудня 2024 08:58
Євгенія Брюховецька - редактор
Столична влада показала кадри наслідків ракетного удару
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська вранці у п'ятницю, 20 грудня, здійснили атаку на Київ балістичними ракетами. Внаслідок цього зафіксовані пошкодження в трьох районах, є постраждалі.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Атака на Київ 20 грудня

За попередньою інформацією, для атаки на Київ ворог застосував вісім аеробалістичних ракет "Кинджал" та балістичних ракет типу Іскандер/KN-23.

Відомо про падіння уламків в трьох районах столиці. Так, у Голосіївському пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією, загорілося п'ять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула та ще одна отримала поранення. 

Знищені авто та руїни: наслідки ранкової атаки на Київ
Наслідки атаки. Фото: КМВА
Пожежа на вулицях Києва: кадри після обстрілу
Наслідки атаки. Фото: КМВА
Автівки у вогні: Київ зазнав ракетної атаки
Наслідки атаки. Фото: КМВА
Руйнування в Києві: пошкоджено будівлі та автотранспорт
Наслідки атаки. Фото: КМВА

За іншою адресою було пошкоджено фасад офісної будівлі з загорянням покрівлі, сталося руйнування на п’ятнадцятому поверсі. Ймовірно, є заблоковані люди. Попередньо постраждало дві особи — їх ушпиталили.

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі, вогонь ліквідовано. Обійшлося без постраждалих.

Наслідки нічного удару по Києву: руйнування і пожежі
Наслідки атаки. Фото: КМВА
Після обстрілу у Києві пошкоджені авто та будівлі
Наслідки атаки. Фото: КМВА
Київ після атаки: пошкоджені будівлі та вигорілі автівки
Наслідки атаки. Фото: КМВА
У Києві 7 постраждалих через ранкову балістичну атаку
Наслідки атаки. Фото: КМВА
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Наслідки атаки. Фото: КМВА

У Шевченківському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови, інформація уточняється. Раніше повідомлялося про падіння уламків в Дніпровському районі — це не підтвердилося.

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Скриншот допису КМВА

Водночас мер міста Віталій Кличко зазначив, що постраждали семеро людей, двох з яких ушпиталили. За інформацією медиків, загиблих наразі немає.

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Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, ворог атакував столицю балістичними ракетами, лунали вибухи.

У Голосіївському районі повідомляли про палаючі автомобілі внаслідок падіння уламків збитих ракет.

Київ обстріли автомобіль війна в Україні балістична атака

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