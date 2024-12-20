Столична влада показала кадри наслідків ракетного удару

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські війська вранці у п'ятницю, 20 грудня, здійснили атаку на Київ балістичними ракетами. Внаслідок цього зафіксовані пошкодження в трьох районах, є постраждалі.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Атака на Київ 20 грудня

За попередньою інформацією, для атаки на Київ ворог застосував вісім аеробалістичних ракет "Кинджал" та балістичних ракет типу Іскандер/KN-23.

Відомо про падіння уламків в трьох районах столиці. Так, у Голосіївському пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією, загорілося п'ять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула та ще одна отримала поранення.

Наслідки атаки. Фото: КМВА

Наслідки атаки. Фото: КМВА

Наслідки атаки. Фото: КМВА

Наслідки атаки. Фото: КМВА

За іншою адресою було пошкоджено фасад офісної будівлі з загорянням покрівлі, сталося руйнування на п’ятнадцятому поверсі. Ймовірно, є заблоковані люди. Попередньо постраждало дві особи — їх ушпиталили.

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі, вогонь ліквідовано. Обійшлося без постраждалих.

Наслідки атаки. Фото: КМВА

Наслідки атаки. Фото: КМВА

Наслідки атаки. Фото: КМВА

Наслідки атаки. Фото: КМВА

Наслідки атаки. Фото: КМВА

У Шевченківському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови, інформація уточняється. Раніше повідомлялося про падіння уламків в Дніпровському районі — це не підтвердилося.

Скриншот допису КМВА

Водночас мер міста Віталій Кличко зазначив, що постраждали семеро людей, двох з яких ушпиталили. За інформацією медиків, загиблих наразі немає.

Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, ворог атакував столицю балістичними ракетами, лунали вибухи.

У Голосіївському районі повідомляли про палаючі автомобілі внаслідок падіння уламків збитих ракет.