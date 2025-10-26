Обстріл Києва 26 жовтня — фоторепортаж з місця знищеної квартири у столиці

Атака РФ знищила квартиру в Києві — фоторепортаж з місця удару
Росіяни вкотре атакували столицю України. Через ворожу атаку в неділю, 26 жовтня, пошкоджено житлові будинки в кількох районах Києва. Одна з квартир повністю зруйнована.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Наслідки обстрілу Києва
Відомо, що окупанти випустили по Україні в ніч проти 26 жовтня понад 100 дронів. Внаслідок атаки завдано масштабних руйнувань у кількох районах столиці. Одна з квартир вщент знищена. Відомо, що внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.
Нагадаємо, раніше мешканка Києва поділилась тим, як пережила російську атаку. Жінка також розповіла про трагічну загибель сусідів.
Також ми писали про те, як Володимир Зеленський відреагував на удар по Києву. Росіяни завдали столиці масштабних руйнувань.
