Обстріл Києва 26 жовтня — фоторепортаж з місця знищеної квартири у столиці

Рятувальники розбирають завали на місці удару в Києві. Фото: Київська служба порятунку

Росіяни вкотре атакували столицю України. Через ворожу атаку в неділю, 26 жовтня, пошкоджено житлові будинки в кількох районах Києва. Одна з квартир повністю зруйнована.

Наслідки обстрілу Києва

Відомо, що окупанти випустили по Україні в ніч проти 26 жовтня понад 100 дронів. Внаслідок атаки завдано масштабних руйнувань у кількох районах столиці. Одна з квартир вщент знищена. Відомо, що внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

Рятувальник у знищеній через атаку РФ квартирі. Фото: Київська служба порятунку

Руйнування у квартирі через атаку РФ. Фото: Київська служба порятунку

Знищена квартира у столиці. Фото: Київська служба порятунку

Рятувальники працюють на місці удару. Фото: Київська служба порятунку

Пошкоджений будинок у Києві. Фото: Київська служба порятунку

Вибиті вікна в будинку. Фото: Київська служба порятунку

Рятувальники розбирають завали. Фото: Київська служба порятунку

Зруйнована квартира у столиці. Фото: Київська служба порятунку

Нагадаємо, раніше мешканка Києва поділилась тим, як пережила російську атаку. Жінка також розповіла про трагічну загибель сусідів.

Також ми писали про те, як Володимир Зеленський відреагував на удар по Києву. Росіяни завдали столиці масштабних руйнувань.