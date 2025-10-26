Відео
Україна
Головна Київ Атака РФ знищила квартиру в Києві — фоторепортаж з місця удару

Атака РФ знищила квартиру в Києві — фоторепортаж з місця удару

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 15:55
Оновлено: 15:55
Обстріл Києва 26 жовтня — фоторепортаж з місця знищеної квартири у столиці
Рятувальники розбирають завали на місці удару в Києві. Фото: Київська служба порятунку

Росіяни вкотре атакували столицю України. Через ворожу атаку в неділю, 26 жовтня, пошкоджено житлові будинки в кількох районах Києва. Одна з квартир повністю зруйнована.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Наслідки обстрілу Києва

Відомо, що окупанти випустили по Україні в ніч проти 26 жовтня понад 100 дронів. Внаслідок атаки завдано масштабних руйнувань у кількох районах столиці. Одна з квартир вщент знищена. Відомо, що внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

Який вигляд має знищена в Києві квартира після атаки 26 жовтня
Рятувальник у знищеній через атаку РФ квартирі. Фото: Київська служба порятунку
Який вигляд має знищена в Києві квартира після атаки 26 жовтня
Руйнування у квартирі через атаку РФ. Фото: Київська служба порятунку
Який вигляд має знищена в Києві квартира після атаки 26 жовтня
Знищена квартира у столиці. Фото: Київська служба порятунку
Який вигляд має знищена в Києві квартира після атаки 26 жовтня
Рятувальники працюють на місці удару. Фото: Київська служба порятунку
Який вигляд має знищена в Києві квартира після атаки 26 жовтня
Пошкоджений будинок у Києві. Фото: Київська служба порятунку
Який вигляд має знищена в Києві квартира після атаки 26 жовтня
Вибиті вікна в будинку. Фото: Київська служба порятунку
Який вигляд має знищена в Києві квартира після атаки 26 жовтня
Рятувальники розбирають завали. Фото: Київська служба порятунку
Який вигляд має знищена в Києві квартира після атаки 26 жовтня
Зруйнована квартира у столиці. Фото: Київська служба порятунку

Нагадаємо, раніше мешканка Києва поділилась тим, як пережила російську атаку. Жінка також розповіла про трагічну загибель сусідів.

Також ми писали про те, як Володимир Зеленський відреагував на удар по Києву. Росіяни завдали столиці масштабних руйнувань.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
