Обстрел Киева 26 октября — фоторепортаж с места уничтоженной квартиры в столице

Спасатели разбирают завалы на месте удара в Киеве. Фото: Киевская служба спасения

Россияне в очередной раз атаковали столицу Украины. Из-за вражеской атаки в воскресенье, 26 октября, повреждены жилые дома в нескольких районах Киева. Одна из квартир полностью разрушена.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Последствия обстрела Киева

Известно, что оккупанты выпустили по Украине в ночь на 26 октября более 100 дронов. В результате атаки нанесены масштабные разрушения в нескольких районах столицы. Одна из квартир полностью уничтожена. Известно, что в результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Спасатель в уничтоженной из-за атаки РФ квартире. Фото: Киевская служба спасения

Разрушения в квартире из-за атаки РФ. Фото: Киевская служба спасения

Уничтоженная квартира в столице. Фото: Киевская служба спасения

Спасатели работают на месте удара. Фото: Киевская служба спасения

Поврежденный дом в Киеве. Фото: Киевская служба спасения

Выбитые окна в доме. Фото: Киевская служба спасения

Спасатели разбирают завалы. Фото: Киевская служба спасения

Разрушенная квартира в столице. Фото: Киевская служба спасения

Напомним, ранее жительница Киева поделилась тем, как пережила российскую атаку. Женщина также рассказала о трагической гибели соседей.

Также мы писали о том, как Владимир Зеленский отреагировал на удар по Киеву. Россияне нанесли столице масштабные разрушения.