Обстрел Киева 26 октября — фоторепортаж с места уничтоженной квартиры в столице

Атака РФ уничтожила квартиру в Киеве — фоторепортаж с места удара
Россияне в очередной раз атаковали столицу Украины. Из-за вражеской атаки в воскресенье, 26 октября, повреждены жилые дома в нескольких районах Киева. Одна из квартир полностью разрушена.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Последствия обстрела Киева
Известно, что оккупанты выпустили по Украине в ночь на 26 октября более 100 дронов. В результате атаки нанесены масштабные разрушения в нескольких районах столицы. Одна из квартир полностью уничтожена. Известно, что в результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.
