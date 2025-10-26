Відео
Україна
Головна Київ Удар по столиці — киянка розповіла про трагічну загибель сусідів

Удар по столиці — киянка розповіла про трагічну загибель сусідів

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 13:21
Оновлено: 14:00
Обстріл Києва 26 жовтня — киянка розповіла деталі трагічної загибелі сусідів
Будинок, що постраждав через російський обстріл. Фото: Новини.LIVE

Київ продовжує оговтуватись після чергової атаки ворога. В ніч проти 26 жовтня росіяни завдали удару по Деснянському районі столиці. Через обстріл загинули люди. Вони задихнулись від диму, коли ховались у ванній.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповіла мешканка пошкодженого будинку в Києві.

Читайте також:

Наслідки нічної атаки на Київ

Як зазначає Тетяна, мешканка пошкодженого будинку у Деснянському районі столиці, їй довелося чекати на порятунок на балконі. Жінка разом з 92-річною мамою не могла вибратися з квартири.

"Ми пробули на балконі, мені здавалося, вічність. Я думала, ми вже приречені. Вийти з квартири ми не могли. Дим був такий, що коли дихаєш через рушник, то ніби очі виїдає", — розповідає Тетяна.

Вона додає, що аби врятуватись, довелося змочити рушники водою й дихати через них. За словами жінки, троє людей з її будинку загинули саме через чадний дим.

"У нас люди задихнулись на п'ятому поверсі у ванній. Вони ховались і загинули", — каже киянка. 

Мешканка столиці також додає, що деякі її сусіди щоночі ходять в укриття. Однак те, що поруч з її будинком, за словами Тетяни, не пристосоване до тривалого перебування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як на нічну атаку по столиці відреагував Володимир Зеленський. Внаслідок обстрілу є загиблі й поранені.

Також ми розповідали про те, які виплати після атаки можуть отримати жителі столиці. Деталі розкрив очільник Деснянської районної адміністрації Максим Бахматов.

Київ обстріли війна атака столиця
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
