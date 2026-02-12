Російський обстріл Києва 12 лютого — який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка

Наслідки російського обстрілу Києва 12 лютого. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Російські окупанти у ніч проти 12 лютого атакували Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку в Дарницькому районі.

Кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет побував на місці російської атаки.

Наслідки російського обстрілу Києва 12 лютого

Внаслідок російських ударів у багатоповерхівці в Дарницькому районі вибито скління та пошкоджено фасад.

Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Наслідки російського обстрілу Києва 12 лютого. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Удар Росії по Києву 12 лютого. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Наразі відомо про двох постраждалих, одного з яких госпіталізували у тяжкому стані.

Пошкоджена багатоповерхівка у Дарницькому районі Києва. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Наслідки російської атаки на Київ 12 лютого. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого потужні вибухи лунали в Києві. Окупанти били балістичними ракетами.

Згодом стало відомо, що наслідки російських ударів зафіксовано у декількох районах столиці.