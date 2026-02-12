Відео
Головна Київ Атака Росії на Київ — який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка

Атака Росії на Київ — який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 09:17
Російський обстріл Києва 12 лютого — який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка
Наслідки російського обстрілу Києва 12 лютого. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Російські окупанти у ніч проти 12 лютого атакували Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку в Дарницькому районі.

Кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет побував на місці російської атаки.

Читайте також:

Наслідки російського обстрілу Києва 12 лютого

Внаслідок російських ударів у багатоповерхівці в Дарницькому районі вибито скління та пошкоджено фасад. 

Наслідки російського обстрілу Києва 12 лютого
Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Російський обстріл Києва 12 лютого
Наслідки російського обстрілу Києва 12 лютого. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Багатоповерхівка в Дарницькому районі Києва
Удар Росії по Києву 12 лютого. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Наразі відомо про двох постраждалих, одного з яких госпіталізували у тяжкому стані.

Удар Росії по Києву 12 лютого
Пошкоджена багатоповерхівка у Дарницькому районі Києва. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Обстріл Києва 12 лютого
Наслідки російської атаки на Київ 12 лютого. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого потужні вибухи лунали в Києві. Окупанти били балістичними ракетами.

Згодом стало відомо, що наслідки російських ударів зафіксовано у декількох районах столиці.

Київ війна Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
