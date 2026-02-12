Російський обстріл Києва 12 лютого — який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка

Атака Росії на Київ — який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка
Дата публікації: 12 лютого 2026 09:17
Наслідки російського обстрілу Києва 12 лютого. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Російські окупанти у ніч проти 12 лютого атакували Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку в Дарницькому районі.
Кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет побував на місці російської атаки.
Наслідки російського обстрілу Києва 12 лютого
Внаслідок російських ударів у багатоповерхівці в Дарницькому районі вибито скління та пошкоджено фасад.
Наразі відомо про двох постраждалих, одного з яких госпіталізували у тяжкому стані.
Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого потужні вибухи лунали в Києві. Окупанти били балістичними ракетами.
Згодом стало відомо, що наслідки російських ударів зафіксовано у декількох районах столиці.
