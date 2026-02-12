Российский обстрел Киева 12 февраля — как выглядит поврежденный многоэтажный дом

Атака России на Киев — как выглядит поврежденная многоэтажка
Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 09:17
Последствия российского обстрела Киева 12 февраля. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Российские оккупанты в ночь на 12 февраля атаковали Киев. В результате обстрела повреждена многоэтажка в Дарницком районе.
Корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет побывал на месте российской атаки.
Реклама
Читайте также:
Последствия российского обстрела Киева 12 февраля
В результате российских ударов в многоэтажке в Дарницком районе выбито остекление и поврежден фасад.
Известно о двух пострадавших, одного из которых госпитализировали в тяжелом состоянии.
Напомним, в ночь на 12 февраля мощные взрывы раздавались в Киеве. Оккупанты били баллистическими ракетами.
Впоследствии стало известно, что последствия российских ударов зафиксированы в нескольких районах столицы.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама