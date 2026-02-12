Видео
Видео

Атака России на Киев — как выглядит поврежденная многоэтажка

Атака России на Киев — как выглядит поврежденная многоэтажка

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 09:17
Российский обстрел Киева 12 февраля — как выглядит поврежденный многоэтажный дом
Последствия российского обстрела Киева 12 февраля. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Российские оккупанты в ночь на 12 февраля атаковали Киев. В результате обстрела повреждена многоэтажка в Дарницком районе.

Корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет побывал на месте российской атаки.

Читайте также:

Последствия российского обстрела Киева 12 февраля

В результате российских ударов в многоэтажке в Дарницком районе выбито остекление и поврежден фасад.

Наслідки російського обстрілу Києва 12 лютого
Поврежденная многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Російський обстріл Києва 12 лютого
Последствия российского обстрела Киева 12 февраля. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Багатоповерхівка в Дарницькому районі Києва
Удар России по Киеву 12 февраля. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Известно о двух пострадавших, одного из которых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Удар Росії по Києву 12 лютого
Повреждена многоэтажка в Дарницком районе Киева. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Обстріл Києва 12 лютого
Последствия российской атаки на Киев 12 февраля. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Напомним, в ночь на 12 февраля мощные взрывы раздавались в Киеве. Оккупанты били баллистическими ракетами.

Впоследствии стало известно, что последствия российских ударов зафиксированы в нескольких районах столицы.

Киев война Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
