Атака на Київ 18 жовтня — що відомо про наслідки

Атака "шахедами". Фото: Слово і Діло

У ніч на п'ятницю, 18 жовтня, окупанти здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по Україні. Ворожі дрони загрожували і Києву.

Про це повідомили у пресслужби Київської міської державної адміністрації.

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У КМДА зазначили, що військові відбивали атаку БпЛА майже п'ять годин.

"Завдяки злагодженій роботі Сил Оборони, усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася понад 4,5 години", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у столиці немає постраждалих чи руйнувань.

"Вкотре наголошуємо — дотримуйтеся правил безпеки та користуйтеся укриттями", — додали у КМДА.

Повідомлення від КМДА у Telegram

Нагадаємо, вибухи в Київській області пролунали в ніч на 18 жовтня. У регіоні лунав сигнал повітряної тривоги.

А 17 жовтня росіяни теж атакували Київ ударними дронами типу Shahed. Всі ворожі безпілотники були виявлені та збиті, тоді через падіння уламків в Деснянському районі Києва було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.