Метро на Троєщину — три станції вже побудовані на Подільсько-Воскресенському мосту

Мер Києва Віталій Кличко на Подільсько-Воскресенському мосту. Фото: Віталій Кличко/Telegram

На Подільсько-Воскресенському мосту у Києві вже готові три станції майбутньої гілки метро. Вона має з'єднати центр міста з житловим масивом "Вигурівщина-Троєщина".

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в ефірі каналу "КИЇВ24" у четвер, 17 жовтня.

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"Хотів би також сказати, строк реалізації цього об’єкту дуже складний, дуже кошторисний. В тілі цього моста вже є три станції метрополітену, це те, про що мріють мешканці Троєщини", — пояснив Кличко.

Мер столиці також зазначив, що міська влада активно працює над проєктом розширення лінії метро до аеропорту "Київ" (Жуляни).

"Цей проєкт вкрай важливий. Також цей міст передбачає також цю лінію. Три станції фактично готові в тілі цього моста", — додав Кличко.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що будівництво метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося. Це пов'язано з низкою порушень з боку підрядника — компанії "Київметробуд".

Також ми писали, що за дослідження проблемного тунелю метро на "синій гілці" у Києві переплатили в 20 разів. Вартість однієї години експертизи коштувала понад вісім тисяч гривень, тоді як Міністерство юстиції встановило для державних установ норму у 380 гривень.