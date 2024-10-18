Атака на Киев 18 октября — что известно о последствиях

Атака "шахедами". Фото: Слово и Дело

В ночь на пятницу, 18 октября, оккупанты совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по Украине. Вражеские дроны угрожали и Киеву.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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В КГГА отметили, что военные отражали атаку БпЛА почти пять часов.

"Благодаря слаженной работе Сил Обороны, все БпЛА, которые двигались в сторону столицы, были обезврежены. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась более 4,5 часов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице нет пострадавших или разрушений.

"В очередной раз призываем всех киевлян — соблюдайте правила безопасности и пользуйтесь укрытиями", — добавили в КГГА.

Сообщение от КГГА в Telegram

Напомним, взрывы в Киевской области раздались в ночь на 18 октября . В регионе раздавался сигнал воздушной тревоги.

А 17 октября россияне тоже атаковали Киев ударными дронами типа Shahed. Все вражеские беспилотники были обнаружены и сбиты, тогда из-за падения обломков в Деснянском районе Киева был поврежден многоквартирный жилой дом.