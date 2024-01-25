Аварія біля станції метро "Хрещатик" — киянам повернули воду
У Києві біля станції метро "Хрещатик" комунальники вже локалізували витік води, що стався через пошкодження трубопроводу. Усі споживачі вже з водою.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Проблеми з водою у Києві
У КМДА розповіли, що "Київводоканал" вже локалізував витік води біля станції метро "Хрещатик" і споживачам повернули воду.
"Для усунення пошкодження на магістралі Д-150 мм буде здійснено перевірку інших комунікацій. На місці також працюють фахівці "Київтеплоенерго", які провели діагностику теплових мереж", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 січня на вулиці Оболонській, 31 стався витік води на проїжджу частину. В результаті цього, мешканці обох будинків, а також поліклініка залишались без водопостачання.
Також раніше ми повідомляли, що дедалі більше станцій метрополітену починають протікати — вода просочується крізь тріщини на станції "Академмістечко". Не виключено, що доведеться закрити більше станцій на ремонт.
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