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Аварія біля станції метро "Хрещатик" — киянам повернули воду

25 січня 2024 12:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Аварія біля станції метро "Хрещатик" — киянам повернули воду
Ремонтні роботи. Фото ілюстративне: Київводоканал/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві біля станції метро "Хрещатик" комунальники вже локалізували витік води, що стався через пошкодження трубопроводу. Усі споживачі вже з водою.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації

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У КМДА розповіли, що "Київводоканал" вже локалізував витік води біля станції метро "Хрещатик" і споживачам повернули воду. 

"Для усунення пошкодження на магістралі Д-150 мм буде здійснено перевірку інших комунікацій. На місці також працюють фахівці "Київтеплоенерго", які провели діагностику теплових мереж", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, 8 січня на вулиці Оболонській, 31 стався витік води на проїжджу частину. В результаті цього, мешканці обох будинків, а також поліклініка залишались без водопостачання. 

Також раніше ми повідомляли, що дедалі більше станцій метрополітену починають протікати — вода просочується крізь тріщини на станції "Академмістечко". Не виключено, що доведеться закрити більше станцій на ремонт. 

комунальні послуги
Київ
ремонт
аварія
тепломережа
водопостачання
вода

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