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Аварія на водогоні в Києві — стало відомо, коли повернуть водопостачання

9 січня 2024 13:14
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Козюк Тетяна
редактор
Аварія на водогоні в Києві — стало відомо, коли повернуть водопостачання
Фахівці "Київводоканалу" на місці події. Фото: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 8 січня, в Оболонському районі Києва сталася аварія на водогоні. Рух транспорту ділянкою перекрили, там наразі працюють фахівці та обіцяють повернути водопостачання до кінця доби. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на представників "Київводоканалу". 

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Аварія на водогоні в Києві — коли усунуть наслідки

Як відомо, ввечері, 8 січня на вулиці Оболонській, 31 стався витік води на проїжджу частину. В результаті цього, мешканці обох будинків, а також поліклініка залишаються без водопостачання. 

У "Київводоканалі" обіцяють усунути наслідки аварії вже до кінця цієї доби. 

"Ми зі свого боку направили автоцистерну із питною водою. Стосовно термінів ліквідації — ситуація проясниться після того, коли почнуть проводити безпосередньо розкопки і оцінять об'єми перекладки труби. Ми завжди говоримо, що це орієнтовно до однієї доби", — резюмували у "Київводоканалі".

Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, в Києві на Троєщині посеред дороги раптово загорівся тролейбус під час руху. Як зазначають, хтось з пасажирів підпалив сидіння. 

Додамо, у ніч проти 8 січня у Києві в Святошинському районі на Борщагівці прорвало каналізацію, внаслідок чого деякі споживачі залишилися без водопостачання.

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