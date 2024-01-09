Аварія на водогоні в Києві — стало відомо, коли повернуть водопостачання

Фахівці "Київводоканалу" на місці події. Фото: Суспільне

У понеділок, 8 січня, в Оболонському районі Києва сталася аварія на водогоні. Рух транспорту ділянкою перекрили, там наразі працюють фахівці та обіцяють повернути водопостачання до кінця доби.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на представників "Київводоканалу".

Читайте також:

Аварія на водогоні в Києві — коли усунуть наслідки

Як відомо, ввечері, 8 січня на вулиці Оболонській, 31 стався витік води на проїжджу частину. В результаті цього, мешканці обох будинків, а також поліклініка залишаються без водопостачання.

У "Київводоканалі" обіцяють усунути наслідки аварії вже до кінця цієї доби.

"Ми зі свого боку направили автоцистерну із питною водою. Стосовно термінів ліквідації — ситуація проясниться після того, коли почнуть проводити безпосередньо розкопки і оцінять об'єми перекладки труби. Ми завжди говоримо, що це орієнтовно до однієї доби", — резюмували у "Київводоканалі".

Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, в Києві на Троєщині посеред дороги раптово загорівся тролейбус під час руху. Як зазначають, хтось з пасажирів підпалив сидіння.

Додамо, у ніч проти 8 січня у Києві в Святошинському районі на Борщагівці прорвало каналізацію, внаслідок чого деякі споживачі залишилися без водопостачання.