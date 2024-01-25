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Авария возле станции метро "Крещатик" — киевлянам вернули воду

25 января 2024 12:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Авария возле станции метро "Крещатик" — киевлянам вернули воду
Ремонтные работы. Фото иллюстративное: Киевводоканал/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве возле станции метро "Крещатик" коммунальщики уже локализовали утечку воды, произошедшую из-за повреждения трубопровода. Все потребители уже с водой.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации

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В КГГА рассказали, что "Киевводоканал" уже локализовал утечку воды у станции метро "Крещатик" и потребителям вернули воду.

"Для устранения повреждения на магистрали Д-150 мм будет произведена проверка других коммуникаций. На месте также работают специалисты "Киевтеплоэнерго", которые провели диагностику тепловых сетей", — говорится в сообщении.

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Напомним, 8 января на улице Оболонской, 31 произошла утечка воды на проезжую часть. В результате этого жители обоих домов, а также поликлиника оставались без водоснабжения.

Также ранее мы сообщали, что все больше станций метрополитена начинают протекать — вода проникает через трещины на станции "Академгородок". Не исключено, что придется закрыть больше станций по ремонту.

коммунальные услуги
Киев
ремонт
авария
теплосеть
водоснабжение
вода

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