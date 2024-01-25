Авария возле станции метро "Крещатик" — киевлянам вернули воду

Ремонтные работы. Фото иллюстративное: Киевводоканал/Facebook

В Киеве возле станции метро "Крещатик" коммунальщики уже локализовали утечку воды, произошедшую из-за повреждения трубопровода. Все потребители уже с водой.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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В КГГА рассказали, что "Киевводоканал" уже локализовал утечку воды у станции метро "Крещатик" и потребителям вернули воду.

"Для устранения повреждения на магистрали Д-150 мм будет произведена проверка других коммуникаций. На месте также работают специалисты "Киевтеплоэнерго", которые провели диагностику тепловых сетей", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 января на улице Оболонской, 31 произошла утечка воды на проезжую часть. В результате этого жители обоих домов, а также поликлиника оставались без водоснабжения.

Также ранее мы сообщали, что все больше станций метрополитена начинают протекать — вода проникает через трещины на станции "Академгородок". Не исключено, что придется закрыть больше станций по ремонту.