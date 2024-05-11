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Аварія на одному із київських водопроводів — де не буде води

11 травня 2024 12:47
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Аварія на одному із київських водопроводів — де не буде води
Ремонтні роботи "Київводоканал". Фото ілюстроване: КМДА
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Києві на вулиці Костянтинівській, що на Подолі, відбулося пошкодження водопровідної мережі, що призвело до відсутності води на деяких вулицях району. Пошкодження сталося на ділянці діаметром 500 мм.

Про це повідомляє пресслужба КМДА в Telegram в суботу, 11 травня. 

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Зокрема, внаслідок цього водопостачання обмежено на таких вулицях, як Межигірська, Спаська, Костянтинівська та Юрківська.

У "Київводоканалі" заявили, що прикладуть усі можливі зусилля для оперативного відновлення водопостачання або ліквідації наслідків аварії.

Аварія на одному із київських водопроводів — де не буде води - фото 1
Скриншот допису КМДА

Раніше Київська міська державна адміністрація закликає жителів столиці економити електроенергію. Особливо це стосується пікових годин.

Також ми писали, що мешканці Києва скаржаться на невідомих мошок. Ці комахи, особливо активні у паркових зонах та біля водойм, викликають хворобливі укуси, після яких шкіра свербить та набрякає.

комунальні послуги
Київ
ремонт
водопостачання
вода

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