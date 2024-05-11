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Авария на одном из киевских водопроводов – где не будет воды

11 мая 2024 12:47
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Авария на одном из киевских водопроводов – где не будет воды
Ремонтные работы "Киевводоканал". Фото иллюстрировано: КГГА
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Киеве на улице Константиновской на Подоле произошло повреждение водопроводной сети, что привело к отсутствию воды на некоторых улицах района. Повреждение произошло на участке диаметром 500 мм.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram в субботу, 11 мая.

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В частности, в результате этого водоснабжение ограничено на таких улицах, как Межигорская, Спасская, Константиновская и Юрковская.

В "Киевводоканале" заявили, что приложат все возможные усилия для оперативного восстановления водоснабжения или ликвидации последствий аварии.

Авария на одном из киевских водопроводов – где не будет воды - фото 1
Скриншот сообщения КГГА

Ранее Киевская городская государственная администрация призывает жителей столицы экономить электроэнергию. Особенно это касается пиковых часов.

Также мы писали, что жители Киева жалуются на неизвестных мошек. Эти насекомые, особенно активные в парковых зонах и у водоемов, вызывают болезненные укусы, после которых кожа чешется и отекает.

коммунальные услуги
Киев
ремонт
водоснабжение
вода

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