Активіст назвав суму, яку витратили на ремонт аварійних станцій метро у Києві

Люди у метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У київському метрополітені майже рік тому сталася розгерметизація на деяких станціях синьої гілки. Наразі їх відкрили для пасажирів, витративши на відновлення станцій майже пів мільярда гривень.

Про це розповів транспортний аналітик та співзасновник ініціативи "Пасажири Києва" Олександр Гречко в інтерв'ю для Ти Київ.

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За словами активіста, місто витратило на відновлення 27-ми метрів тунелю майже пів мільярда гривень, що еквівалентно 500 метрам тунелю при новому будівництві.

"Але це було важливо зробити, зокрема меру Віталію Кличку, оскільки це великі репутаційні втрати, адже метро на Голосіїв, на Теремки було відрізане", — зазначив Гречко.

Він зауважив, що далі не було великих фінансових вливань в інфраструктуру метрополітену. Наприклад, на перегоні Тараса Шевченка — Почайна також цього року планували розпочати ремонти в тунелі. Але наразі їх відклали, ймовірно, на 2025 рік.

Нагадаємо, у Києві не планують підвищувати ціни на громадський транспорт у 2025 році. Нинішня вартість проїзду залишатиметься до кінця воєнного стану.

У матеріалі Новини.LIVE розповіли, який відсоток від мінімальної зарплати становив би проїзд у метро, якби пасажири купували квитки за собівартістю.