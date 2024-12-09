Активист назвал сумму, потраченную на ремонт аварийных станций метро в Киеве

Люди в метро. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В киевском метрополитене почти год назад произошла разгерметизация на некоторых станциях синей ветки. В настоящее время их открыли для пассажиров, потратив на восстановление станций около полумиллиарда гривен.

Об этом рассказал транспортный аналитик и соучредитель инициативы "Пассажиры Киева" Александр Гречко в интервью для Ти Київ.

Читайте также:

Авария на синей ветке метро

По словам активиста, город потратил на восстановление 27 метров тоннеля почти полмиллиарда гривен, что эквивалентно 500 метрам тоннеля при новом строительстве.

"Но это было важно сделать, в частности, мэру Виталию Кличко, поскольку это большие репутационные потери, ведь метро на Голосеев, на Теремки было отрезано", — отметил Гречко.

Он отметил, что дальше не было больших финансовых вливаний в инфраструктуру метрополитена. К примеру, на перегоне Тараса Шевченко — Почайна также в этом году планировали начать ремонты в тоннеле. Но их отложили, вероятно, на 2025 год.

Напомним, в Киеве не планируется повышать цены на общественный транспорт в 2025 году. Нынешняя стоимость проезда будет оставаться до конца военного положения.

В материале Новини.LIVE рассказали, какой процент от минимальной зарплаты составлял бы проезд в метро, если бы пассажиры покупали билеты по себестоимости.