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Авария на синей ветке метро в Киеве — сколько средств потратили

9 декабря 2024 09:01
Евгения Брюховецкая - редактор
Активист назвал сумму, потраченную на ремонт аварийных станций метро в Киеве
Люди в метро. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

В киевском метрополитене почти год назад произошла разгерметизация на некоторых станциях синей ветки. В настоящее время их открыли для пассажиров, потратив на восстановление станций около полумиллиарда гривен.

Об этом рассказал транспортный аналитик и соучредитель инициативы "Пассажиры Киева" Александр Гречко в интервью для Ти Київ.

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По словам активиста, город потратил на восстановление 27 метров тоннеля почти полмиллиарда гривен, что эквивалентно 500 метрам тоннеля при новом строительстве.

"Но это было важно сделать, в частности, мэру Виталию Кличко, поскольку это большие репутационные потери, ведь метро на Голосеев, на Теремки было отрезано", — отметил Гречко.

Он отметил, что дальше не было больших финансовых вливаний в инфраструктуру метрополитена. К примеру, на перегоне Тараса Шевченко — Почайна также в этом году планировали начать ремонты в тоннеле. Но их отложили, вероятно, на 2025 год.

Напомним, в Киеве не планируется повышать цены на общественный транспорт в 2025 году. Нынешняя стоимость проезда будет оставаться до конца военного положения.

В материале Новини.LIVE рассказали, какой процент от минимальной зарплаты составлял бы проезд в метро, если бы пассажиры покупали билеты по себестоимости.

Киев ремонт метро восстановление общественный транспорт

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