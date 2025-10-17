Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Аварійні мости та "золоті" дороги — куди зникають мільярди Києва

Аварійні мости та "золоті" дороги — куди зникають мільярди Києва

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 22:36
Оновлено: 22:44
Аварійні мости та “золоті” дороги — куди зникають мільярди Києва
Мости Києва. Фото: Новини.LIVE

Мости, які з’єднують береги столиці, давно тримаються на "латках". Міст Патона, міст Метро — серед найаварійніших у Києві. Вони вже перебувають у стані постійного ремонту, що створює транспортний колапс, але при цьому залишаються єдиним шляхом для мільйонів лівобережних киян. Лише на протиаварійні роботи мосту Метро витратили понад 2 мільярди гривень, але це не реконструкція — лише тимчасове укріплення конструкцій, які мають прослужити до 10 років.

Про це повідомляється у випуску проекту "Наша справа".

Реклама
Читайте також:

Мости в Києві

Південний міст мешканці Позняків та Осокорків відкритим не бачили з 2016 року. Безперервні ремонти, закриття для цивільних під час повномасштабного вторгнення — і знову поточні роботи за 55 мільйонів гривень. А Подільський міст, який мав би розвантажити місто, став символом корупційного довгобуду, на який вже витратили рекордну суму 20 мільярдів гривень. Його розв’язка "вийшла в нікуди", а правоохоронці розслідують розтрату 153 мільйонів гривень, у якій підозрюють директора КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" Романа Лісневського. Тим часом його родина відразу після початку великої війни буквально "затарилась" елітною нерухомістю.

Попри урочисте відкриття автосполучення, добудова триває: ще 1,8 мільярда гривень виділено після "завершення". Андрій Вітренко, депутат Київради, голова бюджетної комісії каже, що і це ще не кінець. Тож цього року на добудову довгобуду ще витратять 1,15 мільйону гривень. У той час Північний міст — у критичному стані, а кияни щодня стоять у заторах через нескінченні дрібні ремонти.

Аварійні мости залишаються без належного фінансування, втім мільярди спрямовують на дороги, які не потребують капремонту. Наприклад, на Харківське шосе — 1,4 мільярду гривень, вулицю Міську — 500 мільйонів гривень, Набережно-Лугову — 139 мільйонів гривень, попри мінімальні пошкодження покриття. За три роки війни "Київавтодор" витратив майже 6 мільярдів гривень на ремонти доріг, тоді як на мости — лише близько 4 мільярдів гривень. 

Нагадаємо, у мережі показали, який вигляд мав Північний міст у Києві 50 років тому.

Крім того, в столиці хочуть розвантажити Південний міст і проспект Науки. Внаслідок цього вирішили оголосити тендер на виконання робіт для реконструкції.

Київ міст ремонт транспорт столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації