Аварійні мости та “золоті” дороги — куди зникають мільярди Києва

Мости Києва. Фото: Новини.LIVE

Мости, які з’єднують береги столиці, давно тримаються на "латках". Міст Патона, міст Метро — серед найаварійніших у Києві. Вони вже перебувають у стані постійного ремонту, що створює транспортний колапс, але при цьому залишаються єдиним шляхом для мільйонів лівобережних киян. Лише на протиаварійні роботи мосту Метро витратили понад 2 мільярди гривень, але це не реконструкція — лише тимчасове укріплення конструкцій, які мають прослужити до 10 років.

Про це повідомляється у випуску проекту "Наша справа".

Реклама

Читайте також:

Мости в Києві

Південний міст мешканці Позняків та Осокорків відкритим не бачили з 2016 року. Безперервні ремонти, закриття для цивільних під час повномасштабного вторгнення — і знову поточні роботи за 55 мільйонів гривень. А Подільський міст, який мав би розвантажити місто, став символом корупційного довгобуду, на який вже витратили рекордну суму 20 мільярдів гривень. Його розв’язка "вийшла в нікуди", а правоохоронці розслідують розтрату 153 мільйонів гривень, у якій підозрюють директора КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" Романа Лісневського. Тим часом його родина відразу після початку великої війни буквально "затарилась" елітною нерухомістю.

Попри урочисте відкриття автосполучення, добудова триває: ще 1,8 мільярда гривень виділено після "завершення". Андрій Вітренко, депутат Київради, голова бюджетної комісії каже, що і це ще не кінець. Тож цього року на добудову довгобуду ще витратять 1,15 мільйону гривень. У той час Північний міст — у критичному стані, а кияни щодня стоять у заторах через нескінченні дрібні ремонти.

Аварійні мости залишаються без належного фінансування, втім мільярди спрямовують на дороги, які не потребують капремонту. Наприклад, на Харківське шосе — 1,4 мільярду гривень, вулицю Міську — 500 мільйонів гривень, Набережно-Лугову — 139 мільйонів гривень, попри мінімальні пошкодження покриття. За три роки війни "Київавтодор" витратив майже 6 мільярдів гривень на ремонти доріг, тоді як на мости — лише близько 4 мільярдів гривень.

Нагадаємо, у мережі показали, який вигляд мав Північний міст у Києві 50 років тому.

Крім того, в столиці хочуть розвантажити Південний міст і проспект Науки. Внаслідок цього вирішили оголосити тендер на виконання робіт для реконструкції.