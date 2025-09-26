У Києві хочуть реконструювати транспортний вузол біля Південного мосту

У Києві намагаються розвантажити Південний міст — що задумали
У Києві намагаються розвантажити Південний міст та проспект Науки. Для цього комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" оголосило тендер на виконання робіт для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до мосту.
Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.
Реконструкція транспортного вузла біля Південного мосту в Києві
У тендері йдеться, що роботи необхідно виконати на ділянці зі зʼїздами з вулиці Саперно-Слобідської на Столичне шосе.
У Київміськраді зазначають, що це допоможе:
- розвантажити Південний міст та проспект Науки завдяки перерозподілу автотранспорту;
- зменшити навантаження на транспортний вузол Столичне шосе — проспект Науки;
- зменшити потік автомобілів через залізничний переїзд на проспект Науки.
Приблизна сума закупівлі оцінюється у 23,9 мільйона гривень.
