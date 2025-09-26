Відео
Україна
Головна Київ У Києві намагаються розвантажити Південний міст — що задумали

У Києві намагаються розвантажити Південний міст — що задумали

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 12:47
У Києві хочуть реконструювати транспортний вузол біля Південного мосту
Південний міст. Фото: УНІАН

У Києві намагаються розвантажити Південний міст та проспект Науки. Для цього комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" оголосило тендер на виконання робіт для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до мосту.

Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.

Читайте також:

Реконструкція транспортного вузла біля Південного мосту в Києві

У тендері йдеться, що роботи необхідно виконати на ділянці зі зʼїздами з вулиці Саперно-Слобідської на Столичне шосе.

null
Тендер. Фото: скриншот

У Київміськраді зазначають, що це допоможе: 

  • розвантажити Південний міст та проспект Науки завдяки перерозподілу автотранспорту;
  • зменшити навантаження на транспортний вузол Столичне шосе — проспект Науки;
  • зменшити потік автомобілів через залізничний переїзд на проспект Науки.

Приблизна сума закупівлі оцінюється у 23,9 мільйона гривень.

Нагадаємо, ми розповідали, як відбувалося перейменування Північного мосту в Києві та як назва вплинула на проспект Степана Бандери.

Крім того, у Києві планують створити новий унікальний міст. Йдеться про розвідний, який адаптований для пропуску річкового транспорту.

Київ міст ремонт тендер дороги
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
