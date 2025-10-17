Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Аварийные мосты и "золотые" дороги — куда пропали миллиарды Киева

Аварийные мосты и "золотые" дороги — куда пропали миллиарды Киева

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 22:36
обновлено: 22:44
Аварийные мосты и "золотые" дороги - куда исчезают миллиарды Киева
Мосты Киева. Фото: Новини.LIVE

Мосты, которые соединяют берега столицы, давно держатся на "заплатках". Мост Патона, мост Метро — среди самых аварийных в Киеве. Они уже находятся в состоянии постоянного ремонта, что создает транспортный коллапс, но при этом остаются единственным путем для миллионов левобережных киевлян. Только на противоаварийные работы моста Метро потратили более 2 миллиардов гривен, но это не реконструкция — только временное укрепление конструкций, которые должны прослужить до 10 лет.

Об этом сообщается в выпуске проекта "Наша справа".

Реклама
Читайте также:

Мосты в Киеве

Южный мост жители Позняков и Осокорков открытым не видели с 2016 года. Непрерывные ремонты, закрытие для гражданских во время полномасштабного вторжения — и снова текущие работы за 55 миллионов гривен. А Подольский мост, который должен был бы разгрузить город, стал символом коррупционного долгостроя на который уже потратили рекордную сумму 20 миллиардов гривен. Его развязка "вышла в никуда", а правоохранители расследуют растрату 153 миллионов гривен, в которой подозревают директора КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" Романа Лисневского. Между тем его семья сразу после начала большой войны буквально "затарилась" элитной недвижимостью.

Несмотря на торжественное открытие автосообщения, достройка продолжается: еще 1,8 миллиарда гривен выделено после "завершения". Андрей Витренко, депутат Киевсовета, председатель бюджетной комиссии говорит, что и это еще не конец. Поэтому в этом году на достройку долгостроя еще потратят 1,15 миллиона гривен. В то время Северный мост — в критическом состоянии, а киевляне ежедневно стоят в пробках из-за бесконечных мелких ремонтов.

Аварийные мосты остаются без должного финансирования, впрочем, миллиарды направляют на дороги, которые не нуждаются в капремонте. Например, на Харьковское шоссе — 1,4 миллиарда гривен, улицу Городскую — 500 миллионов гривен, Набережно-Луговую — 139 миллионов гривен, несмотря на минимальные повреждения покрытия. За три года войны "Киевавтодор" потратил почти 6 миллиардов гривен на ремонты дорог, тогда как на мосты — лишь около 4 миллиардов гривен.

Напомним, в сети показали, как выглядел Северный мост в Киеве 50 лет назад.

Кроме того, в столице хотят разгрузить Южный мост и проспект Науки. Вследствие этого решили объявить тендер на выполнение работ для реконструкции.

Киев мост ремонт транспорт столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации