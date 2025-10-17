Аварийные мосты и "золотые" дороги - куда исчезают миллиарды Киева

Мосты Киева. Фото: Новини.LIVE

Мосты, которые соединяют берега столицы, давно держатся на "заплатках". Мост Патона, мост Метро — среди самых аварийных в Киеве. Они уже находятся в состоянии постоянного ремонта, что создает транспортный коллапс, но при этом остаются единственным путем для миллионов левобережных киевлян. Только на противоаварийные работы моста Метро потратили более 2 миллиардов гривен, но это не реконструкция — только временное укрепление конструкций, которые должны прослужить до 10 лет.

Мосты в Киеве

Южный мост жители Позняков и Осокорков открытым не видели с 2016 года. Непрерывные ремонты, закрытие для гражданских во время полномасштабного вторжения — и снова текущие работы за 55 миллионов гривен. А Подольский мост, который должен был бы разгрузить город, стал символом коррупционного долгостроя на который уже потратили рекордную сумму 20 миллиардов гривен. Его развязка "вышла в никуда", а правоохранители расследуют растрату 153 миллионов гривен, в которой подозревают директора КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" Романа Лисневского. Между тем его семья сразу после начала большой войны буквально "затарилась" элитной недвижимостью.

Несмотря на торжественное открытие автосообщения, достройка продолжается: еще 1,8 миллиарда гривен выделено после "завершения". Андрей Витренко, депутат Киевсовета, председатель бюджетной комиссии говорит, что и это еще не конец. Поэтому в этом году на достройку долгостроя еще потратят 1,15 миллиона гривен. В то время Северный мост — в критическом состоянии, а киевляне ежедневно стоят в пробках из-за бесконечных мелких ремонтов.

Аварийные мосты остаются без должного финансирования, впрочем, миллиарды направляют на дороги, которые не нуждаются в капремонте. Например, на Харьковское шоссе — 1,4 миллиарда гривен, улицу Городскую — 500 миллионов гривен, Набережно-Луговую — 139 миллионов гривен, несмотря на минимальные повреждения покрытия. За три года войны "Киевавтодор" потратил почти 6 миллиардов гривен на ремонты дорог, тогда как на мосты — лишь около 4 миллиардов гривен.

