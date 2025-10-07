Північний міст у Києві — який вигляд мав 50 років тому

Північний міст у Києві. Фото: uk.wikipedia.org

Північний міст у Києві введений в експлуатацію 3 грудня 1976 року. У мережі з'явилися рідкісні кадри, як переправу випробовували на міцність вантажівками.

Архівний знімок опублікувала спільнота "Спрага: в Києві цікаво".

Вигляд Північного моста у Києві 50 років тому

На фото, яке з'явилось в мережі, зображено випробування споруди. На той час переправа ще називалась Московським мостом. Тоді перевіряли, наскільки конструкція прогинається під навантаженнями.

Північний міст 50 років тому. Фото: facebook/spraga.info

Повідомляється, що на нього виїхали десятки вантажівок. Один із користувачів написав у коментарях, що таким чином інженери перевіряли, чи немає перекосів або локальних просідань.

Що відомо про Північний міст

Будівництво Північного мосту розпочалося 1971 року. Його архітектор — Георгій Фукс. Як відомо, що це був перший вантовий міст в СРСР з одним пілоном. Висота пілона — 119 метрів, а головний проліт біля лівого берега — 300 метрів.

Коли міст відкрили, він був найдовшим вантовим мостом Європи — понад 816 метрів завдовжки. Сьогодні це головна транспортна артерія для тисяч людей, які кожного дня їдуть з Лівого берега в центр Києва.

