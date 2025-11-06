Відео
Україна
Аварії в метро Києва можуть статися знову — експерт

Аварії в метро Києва можуть статися знову — експерт

Дата публікації: 6 листопада 2025 13:40
Оновлено: 13:40
Аварії в метро Києва можуть повторитися — експерт
Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Аварії в київському метро, подібні до інцидентів на "Деміївській" і "Либідській", можуть повторитися. Наразі деталі про технічний стан метро у Києві залишаються засекреченими.

Про це експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов розповів в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Аварії в метро у Києві — яка наразі ситуація

Експерт Дмитро Беспалов заявив, що аварії в столичному метро, як на станціях "Деміївській" чи "Либідській", можуть повторитися знову.

Він пояснив, що метро — це об’єкт подвійного призначення, тому деталі про його технічний стан навряд чи оприлюднять.

"Дійсно метро це об'єкт подвійного призначення, тому він має стратегічне значення. Тому ніхто не скаже, в якому стані знаходиться стратегічний об'єкт. Це має бути більш ніж конфіденційна інформація.

Я був на ТСК Верховної Ради, яка була створена для того, щоб цей інцидент дослідити. Я, наприклад, бувши на засіданні, для себе зробив висновок, що, на жаль, такі інциденти можуть повторюватися. Мені здається, таких "Либідських" та "Деміївських" може бути в київському метро ще", — зауважив експерт.

Нагадаємо, що мовиться про підтоплення колій метро між станціями "Деміївська" та "Либідська", через яке у грудні 2023 року довелося закрити обидві станції.

Слідство з’ясувало, що руйнування конструкцій тривало майже 14 років, а перші протікання води в тунелі зафіксували ще у березні 2011 року. Ліквідація наслідків аварії та запуск наземних маршрутів коштували бюджету Києва понад 164 млн грн.

Раніше ми розповідали, хто винен у колапсі київського метрополітену.

Також ми інформували, чи курсуватимуть поїзди метро у Києві під час повітряних тривог.

Віталій Кличко Київ ремонт метро аварія метрополітен
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
