Аварии в метро Киева могут произойти снова — эксперт

Дата публикации 6 ноября 2025 13:40
обновлено: 14:07
Аварии в метро Киева могут повториться — эксперт
Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Аварии в киевском метро, подобные инцидентам на "Демеевской" и "Лыбедской", могут повториться. Сейчас детали о техническом состоянии метро в Киеве остаются засекреченными.

Об этом эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов рассказал в эфире "Київського часу".

Аварии в метро в Киеве — какая сейчас ситуация

Эксперт Дмитрий Беспалов заявил, что аварии в столичном метро, как на станциях "Демеевской" или "Лыбедской", могут повториться снова.

Он пояснил, что метро — это объект двойного назначения, поэтому детали о его техническом состоянии вряд ли обнародуют.

"Действительно, метро — это объект двойного назначения, поэтому он имеет стратегическое значение. Поэтому никто не скажет, в каком состоянии находится стратегический объект. Это должна быть более чем конфиденциальная информация.

Я был на ВСК Верховной Рады, которая была создана для того, чтобы этот инцидент исследовать. Я, например, будучи на заседании, для себя сделал вывод, что, к сожалению, такие инциденты могут повторяться. Мне кажется, такие "Лыбедские" и "Демиевские" могут быть в киевском метро еще", — отметил эксперт.

Напомним, что речь идет о подтоплении путей метро между станциями "Демиевская" и "Лыбедская", из-за которого в декабре 2023 года пришлось закрыть обе станции.

Следствие выяснило, что разрушение конструкций длилось почти 14 лет, а первые протечки воды в тоннеле зафиксировали еще в марте 2011 года. Ликвидация последствий аварии и запуск наземных маршрутов стоили бюджету Киева более 164 млн грн.

Виталий Кличко Киев ремонт метро авария метрополитен
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
