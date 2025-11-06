Аварии в метро Киева могут повториться — эксперт

Аварии в метро Киева могут произойти снова — эксперт
Аварии в киевском метро, подобные инцидентам на "Демеевской" и "Лыбедской", могут повториться. Сейчас детали о техническом состоянии метро в Киеве остаются засекреченными.
Об этом эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов рассказал в эфире "Київського часу".
Аварии в метро в Киеве — какая сейчас ситуация
Эксперт Дмитрий Беспалов заявил, что аварии в столичном метро, как на станциях "Демеевской" или "Лыбедской", могут повториться снова.
Он пояснил, что метро — это объект двойного назначения, поэтому детали о его техническом состоянии вряд ли обнародуют.
"Действительно, метро — это объект двойного назначения, поэтому он имеет стратегическое значение. Поэтому никто не скажет, в каком состоянии находится стратегический объект. Это должна быть более чем конфиденциальная информация.
Я был на ВСК Верховной Рады, которая была создана для того, чтобы этот инцидент исследовать. Я, например, будучи на заседании, для себя сделал вывод, что, к сожалению, такие инциденты могут повторяться. Мне кажется, такие "Лыбедские" и "Демиевские" могут быть в киевском метро еще", — отметил эксперт.
Напомним, что речь идет о подтоплении путей метро между станциями "Демиевская" и "Лыбедская", из-за которого в декабре 2023 года пришлось закрыть обе станции.
Следствие выяснило, что разрушение конструкций длилось почти 14 лет, а первые протечки воды в тоннеле зафиксировали еще в марте 2011 года. Ликвидация последствий аварии и запуск наземных маршрутов стоили бюджету Киева более 164 млн грн.
Ранее мы рассказывали, кто виноват в коллапсе киевского метрополитена.
Также мы информировали, будут ли курсировать поезда метро в Киеве во время воздушных тревог.
Читайте Новини.LIVE!