Чи працюватиме метро у Києві під час тривог

Метро у Києві. Фото: Новини.LIVE

Народна депутатка Оксана Савчук заявила, що рішення щодо курсування поїздів метро під час повітряних тривог досі немає. Водночас вона зауважила, що дискусії тривають лише щодо зеленої гілки метро у Києві.

Про це Оксана Савчук сказала в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 4 листопада.

Реклама

Читайте також:

Курсування поїздів метро під час тривог у Києві — що відомо

Нардепка Оксана Савчук заявила, що кінцевого рішення щодо курсування поїздів метрополітену у Києві досі немає. За її словами, це питання продовжують вивчати.

"Дискусії на Раді оборони завершилися тим, що пішли далі вивчати це питання. Хтось має підписати це рішення і взяти персональну відповідальність, адже в разі інцидентів ідеться навіть про кримінальну відповідальність", — пояснила депутатка.

Водночас вона додала, що особливо ризикованими залишаються наземні ділянки метро, де можливі не лише пошкодження рухомого складу, а й загроза для людей і довколишніх територій.

За словами нардепки, такі потяги складно захистити під час руху — системи РЕБ не працюють на високих швидкостях. Тому питання безпеки є ключовим.

Савчук підтвердила, що дискусія триває лише щодо зеленої гілки метро, про червону наразі не йдеться.

Раніше ми інформували, що потрібно для запуску руху поїздів метро під час повітряних тривог у Києві.

Також ми повідомляли, що наразі у Києві тривають дискусії щодо розбудови столичного метрополітену.