Чи працюватиме метро у Києві під час тривог

Курсування поїздів метро під час тривог — коли буде рішення
Народна депутатка Оксана Савчук заявила, що рішення щодо курсування поїздів метро під час повітряних тривог досі немає. Водночас вона зауважила, що дискусії тривають лише щодо зеленої гілки метро у Києві.
Про це Оксана Савчук сказала в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 4 листопада.
Курсування поїздів метро під час тривог у Києві — що відомо
Нардепка Оксана Савчук заявила, що кінцевого рішення щодо курсування поїздів метрополітену у Києві досі немає. За її словами, це питання продовжують вивчати.
"Дискусії на Раді оборони завершилися тим, що пішли далі вивчати це питання. Хтось має підписати це рішення і взяти персональну відповідальність, адже в разі інцидентів ідеться навіть про кримінальну відповідальність", — пояснила депутатка.
Водночас вона додала, що особливо ризикованими залишаються наземні ділянки метро, де можливі не лише пошкодження рухомого складу, а й загроза для людей і довколишніх територій.
За словами нардепки, такі потяги складно захистити під час руху — системи РЕБ не працюють на високих швидкостях. Тому питання безпеки є ключовим.
Савчук підтвердила, що дискусія триває лише щодо зеленої гілки метро, про червону наразі не йдеться.
