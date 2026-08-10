Авто пішло під асфальт: у Києві жінка з дитиною ледь не потонули у прірві

Машина провалилася під землю у Подільському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Києві поїздка до дитячого садка ледь не завершилася трагедією для киянки: на вулиці Білицькій, 10 серпня, через прорив труби її машина пірнула у провалля. Жінка разом із малечею встигли вискочити з авто, яке тепер не підлягає відновленню. А місцеві жителі стверджують, що це вже далеко не перший подібний інцидент на цій ділянці дороги.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова з місця подій.

У Києві автомобіль пішов під воду у провалля на дорозі в Подільському районі

Масштабна аварія на водопровідній мережі у Подільському районі Києва призвела до того, що легковий автомобіль опинився під землею. Інцидент стався на вулиці Білицькій. За кермом перебувала жінка, яка прямувала до дитячого садка разом зі своєю дитиною. Побачивши, що дорога залита водою через прорив комунікацій, водійка звернула увагу на два білі блоки огородження.

"На цих білих блоках був знак "Об'їзд справа по дорозі", куди я і поїхала, довіряючи знакам, хоча там була калюжа", — розповіла потерпіла. Візуально ділянка не здавалася глибокою, тому вона не вважала проїзд небезпечним.

Рятувальники прибули на місце аварії. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Щойно легковик заїхав у воду, дорожнє покриття не витримало.

"Я одразу відчула, як машину накренило. Під передніми колесами сів асфальт, і правим колесом машина одразу почала туди тонути", — згадує киянка.

Спроби здати назад виявилися марними. Зрозумівши небезпеку, жінка негайно покинула салон.

"Я швидко вискочила з машини, витягла дитину. Машина вже була в воді. Ноги в мене були мокрі, але ми встигли вибратися неушкодженими", — додала вона.

Машина провалилася під асфальт. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Автівка не підлягає відновленню. Оскільки жінка в першу чергу хвилювалася за порятунок дитини, двигун залишився увімкненим.

Жінка пояснила: "Машина була заведена на момент, коли потрапила у воду. Я пробувала її заглушити, але мені в пріоритеті було вибратися, і тим паче я з дитиною малою".

Машина занурилася настільки глибоко, що вода залила салон. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Один із перехожих, які кинулися на допомогу, стверджував, що зміг вимкнути запалювання, але мотор на той момент вже повністю занурився. Транспортний засіб провалився носом під землю на три чверті, над поверхнею води виднілися лише частково покриті водою верхні частини коліс.

Машину намагаютсья витягнути тросами ДСНС. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Окреме обурення у власниці авто викликала реакція відповідних служб. За її словами, екіпаж поліції приїхав на виклик приблизно через 40 хвилин, а рятувальники МНС — лише за годину. Водійка впевнена, що за умови оперативного реагування в перші 10-15 хвилин транспорт можна було врятувати, натомість довелося просто спостерігати, як він тоне. Водночас працівники водоканалу опинилися на місці надзвичайної події дуже швидко.

"Одразу ж на місце прибув Київводоканал, який чомусь познімав знаки, саме знак об'їзду, який був на тому місці", — наголосила потерпіла.

У Київській міській державній адміністрації підтвердили факт прориву труб на Білицькій. Через аварію рух транспорту на цій ділянці обмежили, за низкою прилеглих адрес зникло водопостачання. Відновлення комунальних мереж розпочнуть лише після того, як затонулу автівку дістануть із провалля.

Тим часом місцеві жителі зазначають, що проблема на цій локації має системний характер. Зі слів мешканців району, протягом останніх двох місяців вони регулярно скаржилися на проблеми з водою та стан асфальту.

"Жителі кажуть, що зимою на цьому місці провалилися 6 людей під воду так само на машинах", — підсумувала водійка.

Новини.LIVE інформували раніше, що утворення проваль на столичних автошляхах залишається давньою і вкрай небезпечною комунальною проблемою Києва, яка регулярно призводить до надзвичайних ситуацій.

Так 12 вересня 2024 року через пошкодження водогону на розі вулиць Голосіївської та Горяної під землю провалилася машина. А 8 березня 2025 року раптове просідання асфальту в Музейному провулку на Печерську затягнуло у прірву одразу три машини.

Проте найжахливіший наслідок зношеності підземних комунікацій зафіксували 2 січня 2026 року на проспекті Лобановського в Голосіївському районі, де просто посеред вулиці утворилася пастка з окропом. У неї впала шістнадцятирічна дівчина, отримавши критичні опікові ураження 73% поверхні тіла. На жаль, лікаря не вдалося врятувати постраждалу.