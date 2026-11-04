Працівник Київводоканалу на місці ремонтних робіт. Фото: Київводоканал

У Києві частково відновили водопостачання після безперервних робіт, які фахівці проводили протягом усієї ночі. Наразі подачу води поступово повертають у міські мережі, однак роботи ще тривають.

Про це повідомляє КМВА, передає Новини.LIVE.

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Як у Києві відновлюють водопостачання

За інформацією Київської міської військової адміністрації, комунальники зосереджені на підвищенні тиску у водопровідній системі. Це необхідно, щоб забезпечити стабільну подачу води та відновити водопостачання в усіх районах столиці.

Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Водночас у частині міста вода ще відсутня. Для забезпечення мешканців доступом до питної води із 8:00 у таких районах бюветні комплекси підключатимуть до генераторів. Знайти найближчий бювет, який можна підключити до резервного живлення, кияни можуть на інтерактивній мапі КП "Київводфонд".

У КМВА зазначили, що про подальший перебіг робіт і відновлення водопостачання в столиці повідомлятимуть додатково.

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