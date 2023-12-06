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Аж колесо вирвало — у Києві сталася потрійна ДТП

6 грудня 2023 12:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Аж колесо вирвало — у Києві сталася потрійна ДТП
Наслідки ДТП у Києві. Фото: Київ Оперативний\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, 6 грудня, у Києві сталося ДТП за участі трьох автомобілів. Сила зіткнення була такою, що в однієї з автівок вирвало колесо, також є потерпілі. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

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Як відомо, автопригода сталася у Дарницькому районі столиці, на вулиці Ревуцького, біля ЖК Лебединий. 

Там серйозно зіткнулися три автівки, в однієї з яких навіть вирвало колесо. Також, як відомо, є потерпілі. На місці працюють медики та правоохоронці. 

На оприлюднених кадрах можна, зокрема, побачити наслідки ДТП. Вона, як наслідок, дещо ускладнила рух транспорту. 

ДТП у Дарницькому районі Києва
Наслідки ДТП у Києві. Фото: Київ Оперативний\Telegram
ДТП у Дарницькому районі Києва
Наслідки ДТП у Києві. Фото: Київ Оперативний\Telegram
ДТП у Дарницькому районі Києва
Наслідки ДТП у Києві. Фото: Київ Оперативний\Telegram

Нагадаємо, 5 грудня зранку на Берестейському проспекті у Києві трапилася ДТП. Через це ускладнений рух транспорту в напрямку центра міста.

Додамо, 4 грудня на трасі Київ — Ковель трапилась серйозна ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали троє пасажирок.

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