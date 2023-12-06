Аж колесо вирвало — у Києві сталася потрійна ДТП

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Київ Оперативний\Telegram

Вранці, 6 грудня, у Києві сталося ДТП за участі трьох автомобілів. Сила зіткнення була такою, що в однієї з автівок вирвало колесо, також є потерпілі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Як відомо, автопригода сталася у Дарницькому районі столиці, на вулиці Ревуцького, біля ЖК Лебединий.

Там серйозно зіткнулися три автівки, в однієї з яких навіть вирвало колесо. Також, як відомо, є потерпілі. На місці працюють медики та правоохоронці.

На оприлюднених кадрах можна, зокрема, побачити наслідки ДТП. Вона, як наслідок, дещо ускладнила рух транспорту.

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Київ Оперативний\Telegram

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Київ Оперативний\Telegram

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Київ Оперативний\Telegram

Нагадаємо, 5 грудня зранку на Берестейському проспекті у Києві трапилася ДТП. Через це ускладнений рух транспорту в напрямку центра міста.

Додамо, 4 грудня на трасі Київ — Ковель трапилась серйозна ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали троє пасажирок.