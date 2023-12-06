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Даже колесо вырвало — в Киеве произошло тройное ДТП

6 декабря 2023 12:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Даже колесо вырвало — в Киеве произошло тройное ДТП
Последствия ДТП в Киеве. Фото: Киев Оперативный\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром, 6 декабря, в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Сила столкновения была такой, что у одного из автомобилей вырвало колесо, также есть пострадавшие.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Тройное ДТП в Киеве

Как известно, происшествие произошло в Дарницком районе столицы, на улице Ревуцкого, возле ЖК Лебединый.

Там серьезно столкнулись три автомобиля, у одного из которых даже вырвало колесо. Также, как известно, есть потерпевшие. На месте работают медики и правоохранители.

На обнародованных кадрах можно увидеть последствия ДТП. Оно, как следствие, несколько усложнило движение транспорта.

ДТП в Дарницком районе Киева
Последствия ДТП в Киеве. Фото: Киев Оперативный\Telegram
ДТП в Дарницком районе Киева
Последствия ДТП в Киеве. Фото: Киев Оперативный\Telegram
ДТП в Дарницком районе Киева
Последствия ДТП в Киеве. Фото: Киев Оперативный\Telegram

Напомним, 5 декабря утром на Берестейском проспекте в Киеве произошло ДТП. Из-за этого затруднено движение транспорта в направлении центра города.

Добавим, 4 декабря на трассе Киев — Ковель произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали три пассажирки.

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