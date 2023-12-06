Даже колесо вырвало — в Киеве произошло тройное ДТП
Утром, 6 декабря, в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Сила столкновения была такой, что у одного из автомобилей вырвало колесо, также есть пострадавшие.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Тройное ДТП в Киеве
Как известно, происшествие произошло в Дарницком районе столицы, на улице Ревуцкого, возле ЖК Лебединый.
Там серьезно столкнулись три автомобиля, у одного из которых даже вырвало колесо. Также, как известно, есть потерпевшие. На месте работают медики и правоохранители.
На обнародованных кадрах можно увидеть последствия ДТП. Оно, как следствие, несколько усложнило движение транспорта.
Напомним, 5 декабря утром на Берестейском проспекте в Киеве произошло ДТП. Из-за этого затруднено движение транспорта в направлении центра города.
Добавим, 4 декабря на трассе Киев — Ковель произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали три пассажирки.
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