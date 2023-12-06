Даже колесо вырвало — в Киеве произошло тройное ДТП

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Киев Оперативный\Telegram

Утром, 6 декабря, в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Сила столкновения была такой, что у одного из автомобилей вырвало колесо, также есть пострадавшие.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Как известно, происшествие произошло в Дарницком районе столицы, на улице Ревуцкого, возле ЖК Лебединый.

Там серьезно столкнулись три автомобиля, у одного из которых даже вырвало колесо. Также, как известно, есть потерпевшие. На месте работают медики и правоохранители.

На обнародованных кадрах можно увидеть последствия ДТП. Оно, как следствие, несколько усложнило движение транспорта.

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Киев Оперативный\Telegram

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Киев Оперативный\Telegram

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Киев Оперативный\Telegram

Напомним, 5 декабря утром на Берестейском проспекте в Киеве произошло ДТП. Из-за этого затруднено движение транспорта в направлении центра города.

Добавим, 4 декабря на трассе Киев — Ковель произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали три пассажирки.