АЗС. Ілюстративне фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Стало відомо, що АЗС Київської області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яку використовують Сили оборони України. Це дозволить працівникам у реальному часі отримувати інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше реагувати на загрози під час атак.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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АЗС Київщини отримають доступ до системи повітряної обізнаності

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Київської області за координації Київської обласної військової адміністрації. Йдеться про надання автозаправним комплексам області доступу до спеціальної цифрової системи, яка використовується Силами оборони України для отримання інформації про повітряну обстановку.

Завдяки цьому відповідальні працівники АЗС зможуть у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей. Це має допомогти їм швидше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів у період повітряної загрози.

Раніше під час тривоги АЗС фактично орієнтувалися передусім на загальний сигнал про небезпеку. Тепер працівники матимуть додатковий інструмент для оцінки конкретної ситуації та зможуть завчасно реагувати на можливу загрозу.

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Тимур Ткаченко наголосив, що це необхідно для підвищення рівня безпеки як працівників автозаправних станцій, так і людей, які перебувають на їхній території.

"Останні атаки ворога показують, що АЗС та інші обʼєкти паливної інфраструктури також перебувають під загрозою. Тому маємо бути на крок попереду в нових умовах. Наше завдання — дати субʼєктам господарювання максимум доступних інструментів, щоб вони могли бачити небезпеку раніше та вчасно на неї реагувати", — написав очільник КОВА.

Окремо Тимур Ткаченко звернувся до водіїв із закликом відповідально ставитися до сигналів про небезпеку та виконувати вказівки працівників АЗС щодо роботи заправних комплексів під час повітряних тривог.

Останні новини Київщини

Новини.LIVE писали, що РФ вдруге за день атакувала Київську АЗС. Стало відомо, що в Голосіївському районі 15 вересня, у вівторок, зафіксували пряме влучання безпілотника в одну з автозаправних станцій, щонайменше четверо людей постраждали.

Ми також інформували, що російська війська також поцілились в АЗС Дарницького району. ДСНС повідомляє, що після влучання виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. На місці тривають роботи з усунення наслідків обстрілу.