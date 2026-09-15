АЗС. Иллюстративное фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Стало известно, что АЗС Киевской области получат доступ к специальной цифровой системе воздушной обстановки, которую используют Силы обороны Украины. Это позволит сотрудникам в режиме реального времени получать информацию о движении вражеских воздушных целей и оперативнее реагировать на угрозы во время атак.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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АЗС Киевской области получат доступ к системе воздушной обстановки

Соответствующее решение принял Совет обороны Киевской области при координации Киевской областной военной администрации. Речь идет о предоставлении автозаправочным комплексам области доступа к специальной цифровой системе, которая используется Силами обороны Украины для получения информации о воздушной обстановке.

Благодаря этому ответственные сотрудники АЗС смогут в режиме реального времени видеть актуальную информацию о движении вражеских воздушных целей. Это должно помочь им быстрее принимать решения относительно работы заправочных комплексов в период воздушной угрозы.

Ранее во время тревоги АЗС фактически ориентировались прежде всего на общий сигнал об опасности. Теперь у сотрудников появится дополнительный инструмент для оценки конкретной ситуации, и они смогут своевременно реагировать на возможную угрозу.

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Тимур Ткаченко подчеркнул, что это необходимо для повышения уровня безопасности как сотрудников автозаправочных станций, так и людей, находящихся на их территории.

"Последние атаки врага показывают, что АЗС и другие объекты топливной инфраструктуры также находятся под угрозой. Поэтому мы должны быть на шаг впереди в новых условиях. Наша задача — предоставить субъектам хозяйствования максимум доступных инструментов, чтобы они могли видеть опасность раньше и своевременно на неё реагировать", — написал глава КОВА.

Отдельно Тимур Ткаченко обратился к водителям с призывом ответственно относиться к сигналам об опасности и выполнять указания сотрудников АЗС относительно работы заправочных комплексов во время воздушных тревог.

Последние новости Киевской области

Новини.LIVE сообщали, что РФ во второй раз за день атаковала киевскую АЗС. Стало известно, что в Голосеевском районе 15 сентября, во вторник, зафиксировали прямое попадание беспилотника в одну из автозаправочных станций, по меньшей мере четверо человек пострадали.

Мы также сообщали, что российские войска обстреляли АЗС в Дарницком районе. ГСЧС сообщает, что после попадания возник пожар, который спасатели уже ликвидировали. На месте продолжаются работы по устранению последствий обстрела.