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Головна Київ Бабине літо: у Києві завтра очікується до +22 °С

Бабине літо: у Києві завтра очікується до +22 °С

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14 вересня 2026 20:00
Погода у Києві 15 вересня: температура до +22 °С
Люди гуляють восени під час теплої сонячної погоди. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 15 вересня очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. У столиці вдень температура повітря становитиме до +22 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

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Погода в Києві та області 15 вересня

За прогнозами Укргідрометцентру, на Київщині та в Києві 15 вересня буде мінлива хмарність. Опадів не очікується.

Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +8...+13 °С, а вдень — +17...+22 °С.

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У Києві вночі температура повітря буде на рівні +11...+13 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +20...+22 °С.

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Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Останні новини Києва

Новини.LIVE інформували, що 14 вересня 2026 року в Обухові зафіксували тимчасове погіршення якості повітря через підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу. Це може ускладнювати дихання дітей, людей літнього віку та людей із респіраторними проблемами. В інших містах Київщини перевищень шкідливих речовин не виявили, а радіаційний фон залишається в нормі.

Новини.LIVE також писали, що з 15 вересня у Києві під час щоденної хвилини мовчання о 9:00 поетапно запровадять режим світлофорів "Усім червоний". На першому етапі на 18 світлофорних об’єктах у центрі столиці одночасно зупинятимуть рух для автомобілів, пішоходів і велосипедистів. О 9:01 світлофори повертатимуться до звичайного режиму, а під час повітряної тривоги нововведення не застосовуватимуть.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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