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Главная Киев Бабье лето: завтра в Киеве ожидается до +22 °С

Бабье лето: завтра в Киеве ожидается до +22 °С

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14 сентября 2026 20:00
Погода в Киеве 15 сентября: температура до +22 °С
Люди гуляют осенью в тёплую солнечную погоду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 15 сентября ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. В столице днем температура воздуха составит до +22 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

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Погода в Киеве и области 15 сентября

По прогнозам Укргидрометцентра, в Киевской области и в Киеве 15 сентября будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер будет северо-западным, со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +8...+13 °С, а днем — +17...+22 °С.

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В Киеве ночью температура воздуха будет на уровне +11...+13 °С. Днем столбики термометров покажут +20...+22 °С.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что 14 сентября 2026 года в Обухове было зафиксировано временное ухудшение качества воздуха из-за повышенной концентрации мелкодисперсной пыли. Это может затруднять дыхание у детей, людей пожилого возраста и людей с респираторными проблемами. В других городах Киевской области превышений содержания вредных веществ не выявлено, а радиационный фон остается в норме.

Новини.LIVE также сообщали, что с 15 сентября в Киеве во время ежедневной минуты молчания в 9:00 поэтапно введут режим светофоров "Всем красный". На первом этапе на 18 светофорных объектах в центре столицы одновременно будут останавливать движение автомобилей, пешеходов и велосипедистов. В 9:01 светофоры вернутся к обычному режиму, а во время воздушной тревоги нововведение применяться не будет.

Киев Укргидрометцентр Киевская область прогноз погоды погода в Украине погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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