Хвилина мовчання в Києві: як працюватимуть світлофори з 15 вересня

Представниця поліції під час хвилини мовчання в Києві. Фото: УНІАН

Із 15 вересня у Києві розпочнуть поетапно запроваджувати режим світлофорного регулювання "Усім червоний" під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання о 9:00. На 18 світлофорних об’єктах у центрі столиці на одну хвилину одночасно вмикатиметься червоний сигнал для автомобілів, пішоходів і велосипедистів.

Про це повідомила Київська міська рада, передає Новини.LIVE.

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У Києві запровадять режим "Усім червоний"

Із 15 вересня о 9:00 у столиці стартує поетапне впровадження нового режиму роботи світлофорів під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада за дорученням міського голови. Технічну реалізацію змін на світлофорній мережі забезпечує комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху".

На першому етапі режим "Усім червоний" діятиме на 18 світлофорних об’єктах у центральній частині Києва. Зокрема, зміни стосуватимуться:

площі Українських Героїв, Європейської площі, бульвару Тараса Шевченка, Бессарабського проїзду, а також вулиць Хрещатик, Басейної, Великої Васильківської, Євгена Чикаленка, Володимирської та Прорізної.

Надалі режим планують поширити на інші ділянки міста з урахуванням технічних можливостей світлофорної мережі.

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Як працюватимуть світлофори о 9:00

Щодня о 9:00 світлофори в зоні дії нового режиму одночасно вмикатимуть червоний сигнал для всіх учасників дорожнього руху. Це означає, що рух буде зупинено для автомобілів, пішоходів та велосипедистів.

Через систему оповіщення одночасно транслюватиметься повідомлення про початок хвилини мовчання та відлік її тривалості. О 9:01 світлофори знову працюватимуть у звичайному режимі. На час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт.

Водночас, важливо зазначити,що режим "Усім червоний" не використовуватимуть під час повітряної тривоги. У такому випадку світлофори продовжать працювати у звичайному режимі. Також, нововведення не поширюється на оперативний та спеціальний транспорт, який виконує невідкладні завдання з увімкненими спеціальними світловими та звуковими сигналами.

"У Департаменті наголошують, що загальні правила дорожнього руху щодо проїзду на червоний сигнал світлофора залишаються без змін. Водіїв і пішоходів закликають щодня о 9:00 долучатися до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанувати пам’ять загиблих унаслідок збройної агресії росії проти України", — повідомляється в джерелі.

Останні новини Києва

Ми писали, що мер Києва Віталій Кличко поділився з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець, що наразі столиця готується до надзвичайних ситуацій. зокрема, стало відомо, що у місті налічується понад 4 тисячі укриттів різних типів. Частину з них ремонтують, продовжується облаштовування нових захисних споруд.

Новини.LIVE інформували, що депутат Київської міської ради Тарас Козак ексклюзивно поділився з кореспондентами "Київського часу", що в столиці вирішили запровадити нову систему оповіщення про повітряні тривоги через тривалі загрози, які можуть зберігатися протягом 80–90% часу. За таких обставин банки, державні установи та значна частина підприємств не мають можливості працювати у звичному режимі.