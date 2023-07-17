Багатомільйонні розкрадання на реконструкції Поштової площі: столичний чиновник отримав підозру
Подільська окружна прокуратура повідомила про підозру столичному екскерівнику за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Колишнього чиновника звинувачують у нанесенні збитків на суму 73,6 млн гривень.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Що відомо
За матеріалами справи, КМДА видала розпорядження про проведення реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі.
Замовником та виконавцем робіт стало КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". Установа уклала з приватною фірмою договір генпідряду на виконання цих робіт.
Не транспортною розвʼязкою єдиною
Однак, за даними слідства, у рамках реконструкції транспортної розвʼязки на Поштовій площі проводилося будівництво торговельного центру та п’яти ресторанів.
"Підозрюваний, бувши директором КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", не забезпечив контроль за дотриманням вимог земельного законодавства та договору підряду. Це створило передумови для безпідставного заволодіння генпідрядником земельними ділянками", — кажуть правоохоронці.
Відтак місту Києву завдано понад 73,6 млн грн збитків.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві розпочалася масштабна перевірка стану столичних мостів. За попередніми даними, експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових київських мостових споруд. Одну з найбільших проблем, зокрема, виявили на мосту Патона.
Додамо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що п'ять головних автодорожніх мостів у місті не можна використовувати, а шостий досі не добудовано. За його словами, наразі ведеться ремонт Північного та Південного мостів, а мости Патона та Метро перебувають у критичному стані.