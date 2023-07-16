У Києві критична ситуація з мостами: Кличко розповів, де досить ризиковано їздити

Комунальники ремонтують міст у Києві. Фото: Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що п'ять головних автодорожніх мостів у місті не можна використати, а шостий досі не добудований. За його словами, наразі ведеться ремонт Північного та Південного мостів, а мости Патона та Метро перебувають у критичному стані.

Про це Кличко повідомив у соцмережах.

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Міст Патона

Щодо мосту Патона, то Кличко уточнив, що міською командою регулярно проводяться інспекції та критично важливі ремонтні роботи для підтримки його працездатності.

Міст Метро

Кличко зазначив, що міст Метро перебуває в аварійному стані. Його дизайн був експериментальним за радянських часів, і сьогодні він є останнім із кількох таких мостів, що залишилися в СРСР. Вартість його реконструкції становитиме щонайменше 500 мільйонів євро, як зазначено в оцінках європейських експертів (EBRD), з якими було розроблено проєкт до початку конфлікту.

На додаток до цього, Кличко наголосив, що для того, щоб зняти навантаження з мосту Метро та закрити його для ремонту, ведуться посилені роботи із запуску автодорожнього сполучення між лівим та правим берегами Подільсько-Воскресенським мостом цього року.

Північний та Південний мости

Мер також наголосив, що ведуться роботи з ремонту Північного мосту та заміни деформаційних швів на Південному мосту. Завершення цих робіт планується до кінця літнього сезону. З 2018 по 2022 роки було проведено ремонтні роботи на 23 мостах у місті.

Дарницький міст

Стосовно Дарницького мосту, Кличко підкреслив, що попри повідомлення про його завершення, цей міст є частиною інфраструктури Києва, але знаходиться у віданні не міста, а Міністерства інфраструктури. Понад 20 років цей об'єкт залишався недобудованим. Місто вже кілька років намагається передати споруду на свій баланс для того, щоб мати можливість обслуговувати її та завершити будівництво, проте це так і не сталося.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скріншот

Нагадаємо, що київський міський голова Віталій Кличко розповів про пішохідне місто, яке буде встановлено на Оболоні. Відомо, що його створюють з останньої партії сталі "Азовсталі".

Також Віталій Кличко відреагував на претензії Державної комісії з перевірки мостових споруд мостами у столиці.