Многомиллионные хищения на реконструкции Почтовой площади: столичный чиновник получил подозрение

Почтовая площадь в Киеве. Фото: google.com

Подольская окружная прокуратура сообщила о подозрении столичному экс-руководителю по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Бывший чиновник обвиняется в нанесении ущерба на сумму 73,6 млн гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Что известно

По материалам дела КГГА издала распоряжение о проведении реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе.

Заказчиком и производителем работ стало КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева". Учреждение заключило с частной фирмой договор генподряда на выполнение этих работ.

В Киеве чиновник нанес почти 74 млн убытков на реконструкции Почтовой площади. Фото: Офис Генпрокурора

Не транспортной развязкой единой

Однако, по данным следствия, в рамках реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади производилось строительство торгового центра и пяти ресторанов.

"Подозреваемый, являясь директором КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", не обеспечил контроль за соблюдением требований земельного законодательства и договора подряда. Это создало предпосылки для безосновательного завладения генподрядчиком земельными участками", — говорят правоохранители.

Следовательно, городу Киеву нанесено более 73,6 млн грн ущерба.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов. По предварительным данным, эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.

Добавим, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пять главных автодорожных мостов в городе нельзя использовать, а шесть до сих пор не достроены. По его словам, ведется ремонт Северного и Южного мостов, а мосты Патона и Метро находятся в критическом состоянии.