Многомиллионные хищения на реконструкции Почтовой площади: столичный чиновник получил подозрение
Подольская окружная прокуратура сообщила о подозрении столичному экс-руководителю по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Бывший чиновник обвиняется в нанесении ущерба на сумму 73,6 млн гривен.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Что известно
По материалам дела КГГА издала распоряжение о проведении реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе.
Заказчиком и производителем работ стало КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева". Учреждение заключило с частной фирмой договор генподряда на выполнение этих работ.
Не транспортной развязкой единой
Однако, по данным следствия, в рамках реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади производилось строительство торгового центра и пяти ресторанов.
"Подозреваемый, являясь директором КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", не обеспечил контроль за соблюдением требований земельного законодательства и договора подряда. Это создало предпосылки для безосновательного завладения генподрядчиком земельными участками", — говорят правоохранители.
Следовательно, городу Киеву нанесено более 73,6 млн грн ущерба.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов. По предварительным данным, эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.
Добавим, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пять главных автодорожных мостов в городе нельзя использовать, а шесть до сих пор не достроены. По его словам, ведется ремонт Северного и Южного мостов, а мосты Патона и Метро находятся в критическом состоянии.