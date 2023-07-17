Непрацездатний міст Патона: столична влада три роки ігнорувала проблему

Фахівці шокували киян результатами перевірки мостів у Києві. Фото: Мінвідновлення

У Києві розпочалася масштабна перевірка стану столичних мостів. За попередніми даними, експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових київських мостових споруд. Одну з найбільших проблем, зокрема, виявили на мосту Патона.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Перший етап оцінки стану мостів почався зі столиці.

"Стабільна та безпечна робота мостів в умовах воєнного стану — це питання нашої обороноздатності. Від стану інфраструктури залежить, як швидко відбуватиметься забезпечення військовими та гуманітарними вантажами. Ми готові відкрито говорити про проблеми, які існують в інфраструктурі, для того, аби оперативно їх вирішити", — сказав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Фахівці шокували киян результатами перевірки мостів у Києві. Фото: Мінвідновлення

Непрацездатні міст Патона та міст Метро

Першими обʼєктами огляду стали міст ім. Є. Патона та місту Метро у Києві. Зазначається, що спочатку експерти провели візуальний огляд об’єктів, зафіксували на відео та фото найкритичніші пошкодження мостів.

Фахівці шокували киян результатами перевірки мостів у Києві. Фото: Мінвідновлення

"Зокрема, було виявлено суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізна корозія балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами. Всі ці пошкодження будуть внесені до акту огляду за результатами перевірки", — кажуть фахівці.

У 2018 році міст Патона був визнаний непрацездатним. Огляд об’єкту, згідно з регламентом, мав відбуватися кожного року. Однак остання перевірка відбулася 2020 року. Тобто, три роки не було жодного обстеження мосту.

Фахівці шокували киян результатами перевірки мостів у Києві. Фото: Мінвідновлення

"Наприкінці серпня Служба відновлення у Київській області оголосить тендер на проєктування реставраційних робіт мосту ім.Є.Патона", — заявили в уряді.

Чому це важливо для киян та гостей столиці

За словами експертів, такі перевірки столичних мостів — це перший крок, щоб визначити пошкодження та сформувати подальше планування капітальних робіт.

Фахівці шокували киян результатами перевірки мостів у Києві. Фото: Мінвідновлення

"Експерти зафіксували неналежний стан експлуатаційного утримання. За результатами огляду мостів буде складений відповідний акт, згідно з яким Комісія ухвалить подальший план дій", — сказав одним із членів комісії, директор "ДерждорНДІ" Артем Безуглий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Києва Віталій Кличко повідомив, що п'ять головних автодорожніх мостів у місті не можна використовувати, а шостий досі не добудовано. За його словами, наразі ведеться ремонт Північного та Південного мостів, а мости Патона та Метро перебувають у критичному стані.

Додамо, що київський міський голова Віталій Кличко розповів про пішохідний міст, який буде встановлено на Оболоні. Відомо, що його створюють з останньої партії сталі "Азовсталі".

Також Віталій Кличко відреагував на претензії Державної комісії з перевірки мостових споруд у столиці.