Чоловіки в парку. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року тарифи на громадський транспорт і комунальні послуги в Києві не зміняться. Мешканці столиці й надалі платитимуть за проїзд, воду, електроенергію, газ, опалення та гарячу воду за чинними тарифами. Водночас остаточні суми в платіжках залежатимуть від обсягів споживання та умов нарахування.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Скільки коштуватиме проїзд у Києві

У комунальному транспорті столиці одна поїздка, як і раніше, коштуватиме 30 гривень. Цей тариф поширюється на метро, автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулер. Для пересування різними видами комунального транспорту також передбачений пересадковий QR-квиток на 90 хвилин вартістю 60 гривень.

У приватних маршрутках ціна проїзду становить 20-25 гривень.

Тарифи на воду та водовідведення

Для мешканців Києва загальна вартість централізованого водопостачання та водовідведення становить 63,79 гривні за кубометр. Із цієї суми 36,85 гривні припадає на постачання води, а 26,94 гривні — на відведення стоків. Абонентська плата не входить до зазначеної вартості та нараховується окремо.

Читайте також:

Скільки коштуватиме електроенергія

У листопаді побутові споживачі платитимуть за електроенергію 4,32 гривні за кВт·год. Для власників двозонних лічильників у нічний період передбачена можливість сплачувати 2,16 гривні за кВт·год за умови обліку споживання за відповідною зоною.

Для окремих домогосподарств з електроопаленням, які відповідають установленим вимогам, упродовж опалювального періоду може застосовуватися спеціальний тариф.

Якою буде ціна газу

Для побутових споживачів, які користуються річним тарифним планом "Фіксований" від "Нафтогазу України", вартість природного газу не зміниться. Вона становить 7,96 гривні за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, узимку в Києві готують допомогу для самотніх людей старшого віку, людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та багатодітних родин. У разі тривалих відключень електроенергії й тепла для них планують організувати тимчасове розміщення в енергетично автономних закладах, а також надавати необхідну підтримку вдома.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час осінніх канікул у школах Києва для дітей підготували творчі, пізнавальні, наукові та спортивні активності. Кожен заклад самостійно визначатиме формат заходів з урахуванням безпекової ситуації та потреб учнів. Батькам радять стежити за повідомленнями шкіл і заздалегідь уточнювати умови участі дітей у запланованих активностях.