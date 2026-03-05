Скільки киян без тепла на Троєщині — Бахматов назвав кількість

Максим Бахматов. Фото: кадр з відео

Цієї зими сотні тисяч мешканців Києва зіткнулися з проблемами теплопостачання через складну ситуацію в енергосистемі. Найбільше труднощів зафіксували у Деснянському районі столиці.

Про це повідомив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов в ефірі програми "Київський час".

Скільки мешканців Троєщини без тепла

Очільник РДА зазначив, що протягом опалювального сезону близько пів мільйона мешканців Троєщини тимчасово залишалися без тепла.

За його словами, йдеться приблизно про 140 тисяч квартир або 825 житлових будинків. Через складну ситуацію в енергетиці комунальним службам довелося чотири рази перезапускати систему опалення, хоча зазвичай така процедура проводиться лише один раз за сезон. Посадовець наголосив, що альтернативних рішень у комунальників фактично не було.

"Керуюча компанія звертається і каже, що ми чотири рази перезапускали опалення — зливали і заповнювали знову усі будинки. Альтернативи немає. Ми тиждень намагалися перезапустити цю історію. Потім через два тижні ми перезапустили частково ТЕЦ-6, і почало з'являтися опалення", — зазначив Бахматов.

Він також нагадав, що проблеми з теплопостачанням залишаються і в інших районах столиці. Зокрема, частина Дніпровського та Дарницького районів уже близько півтора місяця перебуває без опалення через пошкодження інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Ситуація з опаленням

Речниця КМДА Катерина Поп повідомила, що понад тисяча житлових будинків у Києві залишатимуться без теплопостачання до завершення опалювального сезону. Йдеться про будинки, розташовані у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

Водночас українці можуть отримати подвійні нарахування за комунальні послуги. Рахунки за січень 2026 року, які раніше були списані, можуть включити до лютневих платіжок, через що у березні споживачі можуть побачити одразу два платежі.

Згідно з постановою Кабінет Міністрів України №812, поточний опалювальний сезон в Україні триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Водночас подачу тепла можуть припинити як раніше, так і пізніше цієї дати — остаточне рішення залежатиме від погодних умов і рішень місцевої влади.