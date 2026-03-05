Сколько киевлян без тепла на Троещине - Бахматов назвал количество

Максим Бахматов. Фото: кадр из видео

Этой зимой сотни тысяч жителей Киева столкнулись с проблемами теплоснабжения из-за сложной ситуации в энергосистеме. Больше всего трудностей зафиксировали в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщил председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов в эфире программы "Київський час".

Реклама

Читайте также:

Сколько жителей Троещины без тепла

Глава РГА отметил, что в течение отопительного сезона около полумиллиона жителей Троещины временно оставались без тепла.

По его словам, речь идет примерно о 140 тысячах квартир или 825 жилых домов. Из-за сложной ситуации в энергетике коммунальным службам пришлось четыре раза перезапускать систему отопления, хотя обычно такая процедура проводится только один раз за сезон. Чиновник подчеркнул, что альтернативных решений у коммунальщиков фактически не было.

"Управляющая компания обращается и говорит, что мы четыре раза перезапускали отопление — сливали и заполняли снова все дома. Альтернативы нет. Мы неделю пытались перезапустить эту историю. Потом через две недели мы перезапустили частично ТЭЦ-6, и начало появляться отопление", — отметил Бахматов.

Он также напомнил, что проблемы с теплоснабжением остаются и в других районах столицы. В частности, часть Днепровского и Дарницкого районов уже около полутора месяцев находится без отопления из-за повреждения инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Ситуация с отоплением

Пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп сообщила, что более тысячи жилых домов в Киеве будут оставаться без теплоснабжения до завершения отопительного сезона. Речь идет о домах, расположенных в Днепровском и Дарницком районах столицы.

В то же время украинцы могут получить двойные начисления за коммунальные услуги. Счета за январь 2026 года, которые ранее были списаны, могут включить в февральские платежки, из-за чего в марте потребители могут увидеть сразу два платежа.

Согласно постановлению Кабинет Министров Украины №812, текущий отопительный сезон в Украине длится с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года. При этом подачу тепла могут прекратить как раньше, так и позже этой даты — окончательное решение будет зависеть от погодных условий и решений местных властей.