Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Бахматов ответил, сколько киевлян были без тепла на Троещине

Бахматов ответил, сколько киевлян были без тепла на Троещине

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 08:48
Сколько киевлян без тепла на Троещине - Бахматов назвал количество
Максим Бахматов. Фото: кадр из видео

Этой зимой сотни тысяч жителей Киева столкнулись с проблемами теплоснабжения из-за сложной ситуации в энергосистеме. Больше всего трудностей зафиксировали в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщил председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов в эфире программы "Київський час".

Реклама
Читайте также:

Сколько жителей Троещины без тепла

Глава РГА отметил, что в течение отопительного сезона около полумиллиона жителей Троещины временно оставались без тепла.

По его словам, речь идет примерно о 140 тысячах квартир или 825 жилых домов. Из-за сложной ситуации в энергетике коммунальным службам пришлось четыре раза перезапускать систему отопления, хотя обычно такая процедура проводится только один раз за сезон. Чиновник подчеркнул, что альтернативных решений у коммунальщиков фактически не было.

"Управляющая компания обращается и говорит, что мы четыре раза перезапускали отопление — сливали и заполняли снова все дома. Альтернативы нет. Мы неделю пытались перезапустить эту историю. Потом через две недели мы перезапустили частично ТЭЦ-6, и начало появляться отопление", — отметил Бахматов.

Он также напомнил, что проблемы с теплоснабжением остаются и в других районах столицы. В частности, часть Днепровского и Дарницкого районов уже около полутора месяцев находится без отопления из-за повреждения инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Ситуация с отоплением

Пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп сообщила, что более тысячи жилых домов в Киеве будут оставаться без теплоснабжения до завершения отопительного сезона. Речь идет о домах, расположенных в Днепровском и Дарницком районах столицы.

В то же время украинцы могут получить двойные начисления за коммунальные услуги. Счета за январь 2026 года, которые ранее были списаны, могут включить в февральские платежки, из-за чего в марте потребители могут увидеть сразу два платежа.

Согласно постановлению Кабинет Министров Украины №812, текущий отопительный сезон в Украине длится с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года. При этом подачу тепла могут прекратить как раньше, так и позже этой даты — окончательное решение будет зависеть от погодных условий и решений местных властей.

Киев отопительный сезон теплоснабжение отопление Максим Бахматов
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации