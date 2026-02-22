У Києві у двох районах не відновлять тепло до кінця зими — КМВА

Пункти незламності. Ілюстративне фото: ДСНС України

Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп повідомила, що більш ніж тисяча будинків залишаться без теплопостачання до завершення опалювального сезону. Мовиться про будинки у Дніпровському та Дарницькому районах Києва.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Катерини Поп в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Реклама

Читайте також:

В яких районах Києва не відновлять тепло

Речниця КМВА зазначила, що близько 1 126 столичних будинків залишаться без тепла до кінця опалювального сезону.

Реклама

За її словами, йдеться про будинки у Дніпровському та Дарницькому районах, де відновити теплопостачання неможливо через наслідки попередніх російських атак.

Окрім того, вона додала, що без тепла також залишаться 62 школи та низка дошкільних закладів. Поп пояснила, що для учнів таких шкіл запропоновано дистанційне навчання або "освітня міграція", коли учні тимчасово навчаються в тих школах, де є тепло.

Реклама

"Як ви знаєте, незмінна цифра залишається по зоні 1 126 будинків в Дніпровському та Дарницькому районах. Там теплопостачання до кінця цього опального сезону відновити неможливо. Стосовно 2 600 будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілів в лютому, то 17 лютого теплоносій у всіх цих будинках відновився.

Але через неодноразові обстріли присутня аварійність. Станом на зараз близько 110 будинків без теплоносія, оскільки там є пошкодження внутрішньобудинкових мереж, інженерних споруд будинку, які відповідають за подачу теплоносія. А також в декількох будинках є пошкодження зовнішніх теплових мереж.

Реклама

Наразі відпрацьовують бригади стосовно можливості їх відновлення. Тому ця цифра може змінюватись протягом дня, навіть протягом ночі", — повідомила речниця КМВА.

Ситуація із теплом у Києві — що відомо

Нещодавно, 16 лютого, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через попередні атаки РФ на Київ у Дніпровському та Дарницькому районах понад 1100 будинків не підключені до теплопостачання. Він пояснив, у них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Реклама

Раніше Кличко заявляв, що Київ не може перейти на локальні джерела тепла. Він пояснював, що повністю замінити централізовану систему теплопостачання Києва локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже готуються рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад. Він зазначив, що відповідний план на наступний опалювальний сезон буде затверджений на загальнодержавному рівні.