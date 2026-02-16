Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла — Кличко відповів

Кличко назвав кількість будинків у Києві, що досі без тепла
У Києві досі не вдалося відновити теплопостачання в усіх будинках. Понад 1000 багатоповерхівок досі без тепла через російські обстріли.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в понеділок, 16 лютого, передає Новини.LIVE.
Скільки будинків Києва залишаються без теплопостачання
Зараз близько 100 будинків ще залишаються без тепла через ворожу атаку на столицю, яка сталася 12 лютого. Вдалося повернути опалення у 2500 будинків. Комунальники працюють над тим, аби повернути тепло й в інші багатоповерхівки.
Крім того, через попередні обстріли ворога у Дніпровському та Дарницькому районах понад 1100 будинків не підключені до теплопостачання.
"У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ", — зазначив мер Києва.
