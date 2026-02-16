Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла — Кличко відповів

Будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві досі не вдалося відновити теплопостачання в усіх будинках. Понад 1000 багатоповерхівок досі без тепла через російські обстріли.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в понеділок, 16 лютого, передає Новини.LIVE.

Скільки будинків Києва залишаються без теплопостачання

Зараз близько 100 будинків ще залишаються без тепла через ворожу атаку на столицю, яка сталася 12 лютого. Вдалося повернути опалення у 2500 будинків. Комунальники працюють над тим, аби повернути тепло й в інші багатоповерхівки.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Крім того, через попередні обстріли ворога у Дніпровському та Дарницькому районах понад 1100 будинків не підключені до теплопостачання.

"У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ", — зазначив мер Києва.

