Україна
Головна Київ Кличко назвав кількість будинків у Києві, що досі без тепла

Кличко назвав кількість будинків у Києві, що досі без тепла

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 19:44
Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла — Кличко відповів
Будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві досі не вдалося відновити теплопостачання в усіх будинках. Понад 1000 багатоповерхівок досі без тепла через російські обстріли.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в понеділок, 16 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки будинків Києва залишаються без теплопостачання

Зараз близько 100 будинків ще залишаються без тепла через ворожу атаку на столицю, яка сталася 12 лютого. Вдалося повернути опалення у 2500 будинків. Комунальники працюють над тим, аби повернути тепло й в інші багатоповерхівки.

Скільки будинків у Києві без світла
Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Крім того, через попередні обстріли ворога у Дніпровському та Дарницькому районах понад 1100 будинків не підключені до теплопостачання.

"У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ", — зазначив мер Києва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київ 16 лютого опинився в заторах через ожеледицю. Сильний снігопад фактично паралізував рух у місті.

Також ми розповідали про те, що київські комунальники обурилися роботою керівництва.

Віталій Кличко Київ теплопостачання столиця багатоповерхівка
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
