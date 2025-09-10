Відео
Головна Київ Бахматов заявив про медіаатаку у Києві та назвав замовника

Бахматов заявив про медіаатаку у Києві та назвав замовника

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 23:08
Конфлікт між Бахматовим та Старостенко - очільник Деснянської РДА заявив про медіаатаку
Максим Бахматов. Фото: КМДА

Заступниця очільника КМДА Віталія Кличка Ганна Старостенко запустила медіаатаку проти голови Деснянської РДА Максима Бахматова. Її вартість сягає 6 мільйонів гривень.

Таку заяву зробив Бахматов в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Конфлікт між Бахматовим та Сторостенко — що відомо

За словами посадовця, Старостенко розмістила понад 400 замовних публікацій у ЗМІ, соцмережах і Telegram-каналах, вартість яких оцінили приблизно в 150 тисяч доларів.

"На мене нападає якась жінка. На мене при виконанні. Вискакує ця людина і потім, замість того, щоб іти знімати побої, я ж буцімто її побив, як вона каже. Вона біжить на прямий ефір каналу "Київ 24" і починається масована інформаційна атака вартістю 6 мільйонів гривень", — заявив Бахматов.

Нагадаємо, конфлікт між Бахматовим та Старостенко спалахнув під час публічного звіту за 100 днів роботи голови Деснянського району. У своїй доповіді Бахматов звинуватив заступницю Кличка в корупції та неефективності.

За його словами, команда Кличка 11 років "розпилювала" 650 мільярдів гривень, залишивши Київ у стані аварійного міста. Після цього Старостенко вийшла на сцену, намагалася вирвати мікрофон, і між ними сталася штовханина.

Також ми нещодавно повідомляли, що у Києві виділять 500 млн гривень на ремонт вулиці, яка не потребує капітальних змін.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
