Конфлікт між Бахматовим та Старостенко - очільник Деснянської РДА заявив про медіаатаку

Заступниця очільника КМДА Віталія Кличка Ганна Старостенко запустила медіаатаку проти голови Деснянської РДА Максима Бахматова. Її вартість сягає 6 мільйонів гривень.

Таку заяву зробив Бахматов в ефірі "Київського часу".

За словами посадовця, Старостенко розмістила понад 400 замовних публікацій у ЗМІ, соцмережах і Telegram-каналах, вартість яких оцінили приблизно в 150 тисяч доларів.

"На мене нападає якась жінка. На мене при виконанні. Вискакує ця людина і потім, замість того, щоб іти знімати побої, я ж буцімто її побив, як вона каже. Вона біжить на прямий ефір каналу "Київ 24" і починається масована інформаційна атака вартістю 6 мільйонів гривень", — заявив Бахматов.

Нагадаємо, конфлікт між Бахматовим та Старостенко спалахнув під час публічного звіту за 100 днів роботи голови Деснянського району. У своїй доповіді Бахматов звинуватив заступницю Кличка в корупції та неефективності.

За його словами, команда Кличка 11 років "розпилювала" 650 мільярдів гривень, залишивши Київ у стані аварійного міста. Після цього Старостенко вийшла на сцену, намагалася вирвати мікрофон, і між ними сталася штовханина.

