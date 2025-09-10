Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Бахматов заявил о медиаатаке в Киеве и назвал заказчика

Бахматов заявил о медиаатаке в Киеве и назвал заказчика

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 23:08
Конфликт между Бахматовым и Старостенко — глава Деснянской РГА заявил о медиаатаке
Максим Бахматов. Фото: КГГА

Заместитель главы КГГА Виталия Кличко Анна Старостенко запустила медиаатаку против главы Деснянской РГА Максима Бахматова. Ее стоимость достигает 6 миллионов гривен.

Такое заявление сделал Бахматов в эфире "Киевского времени".

Реклама
Читайте также:

Конфликт между Бахматовым и Сторостенко — что известно

По словам чиновника, Старостенко разместила более 400 заказных публикаций в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах, стоимость которых оценили примерно в 150 тысяч долларов.

"На меня нападает какая-то женщина. На меня при исполнении. Выскакивает этот человек и потом, вместо того, чтобы идти снимать побои, я же якобы ее избил, как она говорит. Она бежит на прямой эфир канала "Киев 24" и начинается массированная информационная атака стоимостью 6 миллионов гривен", — заявил Бахматов.

Напомним, конфликт между Бахматовым и Старостенко вспыхнул во время публичного отчета за 100 дней работы главы Деснянского района. В своем докладе Бахматов обвинил заместителя Кличко в коррупции и неэффективности.

По его словам, команда Кличко 11 лет "распиливала" 650 миллиардов гривен, оставив Киев в состоянии аварийного города. После этого Старостенко вышла на сцену, пыталась вырвать микрофон, и между ними произошла потасовка.

Также мы недавно сообщали, что в Киеве выделят 500 млн гривен на ремонт улицы, которая не требует капитальных изменений.

Виталий Кличко СМИ КГГА атака медиа
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации