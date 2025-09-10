Конфликт между Бахматовым и Старостенко — глава Деснянской РГА заявил о медиаатаке

Максим Бахматов. Фото: КГГА

Заместитель главы КГГА Виталия Кличко Анна Старостенко запустила медиаатаку против главы Деснянской РГА Максима Бахматова. Ее стоимость достигает 6 миллионов гривен.

Такое заявление сделал Бахматов в эфире "Киевского времени".

По словам чиновника, Старостенко разместила более 400 заказных публикаций в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах, стоимость которых оценили примерно в 150 тысяч долларов.

"На меня нападает какая-то женщина. На меня при исполнении. Выскакивает этот человек и потом, вместо того, чтобы идти снимать побои, я же якобы ее избил, как она говорит. Она бежит на прямой эфир канала "Киев 24" и начинается массированная информационная атака стоимостью 6 миллионов гривен", — заявил Бахматов.

Напомним, конфликт между Бахматовым и Старостенко вспыхнул во время публичного отчета за 100 дней работы главы Деснянского района. В своем докладе Бахматов обвинил заместителя Кличко в коррупции и неэффективности.

По его словам, команда Кличко 11 лет "распиливала" 650 миллиардов гривен, оставив Киев в состоянии аварийного города. После этого Старостенко вышла на сцену, пыталась вырвать микрофон, и между ними произошла потасовка.

