Старостенко хотіла зірвати звіт Бахматова про роботу — деталі

Ганна Старостенко та Максим Бахматов. Фото: кадр з відео

Очільник Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов у середу, 27 серпня, виступав зі звітом за сто днів роботи на посаді. Він розповів, що заступниця очільника Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко увірвалася на сцену та хотіла зірвати виступ.

Про це Максим Бахматов повідомив у Telegram.

Старостенко намагалася зірвати виступ Бахматова

На відео, яке поширив Бахматов, видно, що Старостенко вийшла на сцену, виривала мікрофон, кричала та бігала по залу.

"Ганно, не влаштовуйте, будь ласка, цирк. Вам "очі ріже" правда про те, що ви "профукали" район. У вас немає стратегії розвитку району. Ви десять років заступник голови КМДА, а у вас не введено в експлуатацію 500 майданчиків, 61 сквер. У вас немає метро на Троєщину, у вас аварійні ліфти. Ганно, це ж ви розпорядник коштів, ви ж приймаєте рішення", — наголосив Бахматов.

За його словами, "результатом" роботи є:

аварійне місто;

розвалена інфраструктура;

тотальна корупція;

відсутність елементарних рішень для людей.

Також глава Деснянської РДА нагадав, як у День прапора посадовці КМДА займалися незаконною політичною агітацією.

"Можливо, через це її сьогодні й розривало на моїй презентації. А можливо, просто через те, що вони ненавидять будь-які реальні зміни, які ми робимо тут і зараз", — наголосив Бахматов.

За його словами, коли Старостенко вибігла на сцену, то відбувся електромагнітний стрибок, внаслідок чого припинилась трансляція. Однак вдалося все відновити та зберегти.

Бахматов повідомив, що Старостенко втекла, не дослухавши звіт про його роботу на посаді. Він вважає, що їм нестерпно дивитися на зміни, які справді відбуваються. За словами Бахматова, це і є показником його ефективності.

Він нагадав, що заступники мера Києва Віталія Кличка подавали на нього до суду, а також заборонили заїзд службового авто адміністрації на паркінг КМДА.

"Вони "профукали" місто та намагаються знищити розвиток району", — зауважив Бахматов.

На місце конфлікту викликали працівників поліції.

Допис Бахматова. Фото: скриншот

Реакція мера Києва

Столичний мер Віталій Кличко заявив, що це нібито Бахматов напав на Старостенко. За його словами, "це прояв вседозволеності та протиправних дій так званим "управлінцем" Деснянського району".

Нагадаємо, начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що у столиці досі відчувається гострий дефіцит захисних споруд. За його словами, фінансування їх облаштування відбувається непрозоро та без єдиної стратегії.

Крім того, Ткаченко повідомив, що КМДА видавала тисячі перепусток під час комендантської години. Він наголосив, що, кому саме видані та на якій підставі, не фіксували.