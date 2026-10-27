Зруйнована автівка. Фото: Нацполіція

РФ атакувала Київ ввечері 26 жовтня в ніч проти 27 жовтня. Стало відомо, внаслідок обстрілу загинула 46-річна жінка, ще 14 людей дістали поранення, дев’ятьох із них госпіталізували. Пошкодження зафіксовано в шести районах міста, є влучання в Південний міст. Також тимчасово зупинено рух на "зеленій" гілці метро.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Національна поліція України, передає Новини.LIVE.

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Атака РФ на Київ 27 жовтня

Національна поліція України документує воєнні злочини Росії проти України в шести районах міста. Внаслідок масової балістичної атаки ввечері 26 жовтня та в ніч проти 27 жовтня — загинула 46-річна жінка, 14 людей поранені, серед них два медики. Також поранення отримав 22-річний мешканець міста в Оболонському районі.

"На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки обстрілу та збирають докази чергового воєнного злочину Росії", — йдеться в джерелі.

Мер столиці Віталій Кличко інформує, що 9 поранених медики госпіталізували.

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Допис Нацполіції. Фото: Telegram

Вирва внаслідок удару РФ. Фото: Нацполіція

Рух метро в Києві 27 жовтня

Також міський голова Кличко повідомив, що наразі на "червоній" гілці метрополітену всі станції відкриті. Рух здійснюється у звичайному режимі: між станціями "Академмістечко" – "Лісова". Також він заявив про пошкодження внаслідок атаки РФ:

"Пізно ввечері внаслідок атаки ворога були пошкодження між станціями "Дарниця" і "Чернігівська" та виходів зі станції "Лісова". Фахівці метрополітену працювали всю ніч, щоб забезпечити рух усіма станціями", — написав мер.

Водночас рух поїздів метро на зеленій гілці призупинений, внаслідок влучання в інфраструктуру метро на Південному мосту.

"Місто додало кількість автобусів, щоб посилити маршрути наземного транспорту, що курсує між лівим і правим берегом", — повідомив він.

Допис Віталія Кличка. Скриншот: Telegram

Вибите скло. Фото: Нацполіція

Пошкоджена станція метро. Фото: Нацполіція

Ми писали, що в Києві збільшать кількість наземного транспорту внаслідок атаки РФ. Відомо, що на маршруті № 1-М курсуватимуть 15 автобусів, а на маршрутах № 22 і № 91 також збільшать кількість автобусів.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 27 жовтня Росія атакувала балістичними ракетами столицю. Внаслідок цього перекрито рух Південним мостом не тільки для автомобілів, а й для метрополітену.