Люди виходять з громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

У Києві 27 жовтня, у вівторок, посилюють роботу наземного громадського транспорту через збільшення навантаження на "червону" лінію метро та перекриття Південного мосту внаслідок атаки РФ. На тимчасовому маршруті № 1-М курсуватимуть 15 автобусів, а на маршрутах № 22 і № 91 збільшать кількість рухомого складу та змінять організацію руху.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає Новини.LIVE.

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У Києві збільшать кількість автобусів 27 жовтня

У КМДА повідомили, що наразі велике навантаження на "червону" гілку метро через чергову атаку РФ. У зв’язку з цим на тимчасовому маршруті № 1-М працюватимуть 15 одиниць автобусів.

Також перекрито Південний міст, через це змінюється рух автобусів №№ 22, 91. Для злагодженого маршруту та перевезення пасажирів використають Дарницький міст.

"На маршруті № 22 кількість автобусів збільшать на 4 одиниці — загалом працюватимуть 14 автобусів. Водночас 5 автобусів курсуватимуть на короткому відрізку вул. Тростянецька — ст. м. "Либідська". На маршруті № 91 також додадуть 4 автобуси — загалом працюватимуть 7 одиниць рухомого складу", — йдеться в джерелі.

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У КМДА попросили мешканців Києва з розумінням поставитись до поданої ситуації, планувати свої поїздки та стежити за змінами в роботі громадського транспорту на офіційних інформаційних ресурсах столиці.

Допис КМДА. Скриншот: Telegram

Ми писали, що в ніч проти 27 жовтня Росія атакувала Південний міст в столиці балістикою. Внаслідок цього зафіксовано пошкодження та обмеження пересування мостом як для автомобілів, так і метро.

Новини.LIVE інформували, що через атаку РФ на Київ 27 жовтня дві станції метрополітену були зачинені. Наразі повідомляється, що рух здійснюється у звичайному режиму від станції "Академмістечко" до станції "Лісова".