Разбитая машина. Фото: Нацполиция

Россия атаковала Киев вечером 26 октября и в ночь на 27 октября. Стало известно, что в результате обстрела погибла 46-летняя женщина, ещё 14 человек получили ранения, девять из них были госпитализированы. Повреждения зафиксированы в шести районах города, есть попадания в Южный мост. Также временно приостановлено движение на «зеленой» ветке метро.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Национальная полиция Украины, передает Новини.LIVE.

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Атака РФ на Киев 27 октября

Национальная полиция Украины документирует военные преступления России против Украины в шести районах города. В результате массированной баллистической атаки вечером 26 октября и в ночь на 27 октября погибла 46-летняя женщина, 14 человек получили ранения, среди них — два медика. Также ранение получил 22-летний житель города в Оболонском районе.

"На местах попаданий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия обстрела и собирают доказательства очередного военного преступления России", — говорится в источнике.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщает, что 9 раненых были госпитализированы медиками.

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Сообщение Нацполиции. Фото: Telegram

Воронка в результате удара РФ. Фото: Нацполиция

Движение метро в Киеве 27 октября

Также мэр Кличко сообщил, что в настоящее время на «красной» линии метрополитена все станции открыты. Движение осуществляется в обычном режиме: между станциями "Академгородок" – "Лесная". Также он заявил о повреждениях в результате атаки РФ:

"Поздно вечером в результате атаки врага были повреждения между станциями "Дарница" и "Черниговская", а также на выходах со станции "Лесная". Специалисты метрополитена работали всю ночь, чтобы обеспечить движение по всем станциям", — написал мэр.

В то же время движение поездов метро на зеленой ветке приостановлено из-за попадания в инфраструктуру метро на Южном мосту.

"Город увеличил количество автобусов, чтобы усилить маршруты наземного транспорта, курсирующего между левым и правым берегом", — сообщил он.

Сообщение Виталия Кличко. Скриншот: Telegram

Разбитое стекло. Фото: Нацполиция

Поврежденная станция метро. Фото: Нацполиция

Мы писали, что в Киеве увеличат количество наземного транспорта в связи с атакой РФ. Известно, что на маршруте № 1-М будут курсировать 15 автобусов, а на маршрутах № 22 и № 91 также увеличат количество автобусов.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 27 октября Россия атаковала столицу баллистическими ракетами. В результате этого движение по Южному мосту перекрыто не только для автомобилей, но и для метрополитена.