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Головна Київ РФ вдарила по Південному мосту у Києві: рух авто і метро обмежено

РФ вдарила по Південному мосту у Києві: рух авто і метро обмежено

Ua ru
27 жовтня 2026 05:09
Південний міст атакувала Росія 27 жовтня - рух авто і метро призупинено Unsplash
Південний міст. Фото: Unsplash

Росіяни в ніч проти 27 жовтня атакували Київ балістичними ракетами. Ворог влучив по Південному мосту, через що зафіксовано пошкодження та обмежено рух як для звичайних автомобілів, так і метрополітену.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

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Рух через Південний міст у Києві перекрито

Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі поінформувала, що наразі на Південному мосту обмежено рух авто та поїздів "зеленої" лінії метрополітену.

"У звʼязку з ворожою атакою на столицю обмежено рух транспорту Південним мостом. Поїзди на зеленій (Сирецько-Печерській) лінії метрополітену курсують між станціями "Сирець" — "Видубичі" та "Осокорки" — "Червоний Хутір"", — йдеться у повідомленні.

Також у КМДА закликали киян врахувати цю інформацію при плануванні свого маршруту.

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Тим часом мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram уточнив, що росіяни влучили по мосту, через що є пошкодження, включно з інфраструктурою метро.

Південний міст Києва закрили через атаку РФ 27 жовтня
Пости місцевої влади про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 26 жовтня росіяни теж атакували Київ балістикою. Ворог влучив по території одного з університетів, по території поруч із станцією метро, житловими будинками і не тільки.

Також ми писали, що вночі  27 жовтня у Києві були введені екстрені відключення світла. Точні причини, чому так сталося, невідомі.

Київ метро вибух обстріли Південний міст
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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