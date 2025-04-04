Скандальні закупівлі у Києві — мільярди на метро, барабани в укриттях та завищені ціни на ремонти

Метробудівці працюють на об'єкті. Фото: Аutostrada

У Києві не вщухають корупційні скандали навколо держзакупівель. Лише за останні п’ять років Держаудитслужба виявила порушень на 444,5 млн грн.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Ірина Доля в ефірі "Київського часу".

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Корупційні скандали у Києві

Одним із останніх скандалів стала закупівля для укриттів Дніпровського району: шкіряні барабани придбали за 9000 грн, а молоточки — майже за 700 тисяч.

Ще більші суми спрямовані на будівництво метро на Виноградар, де проєкт вартістю 14 мільярдів гривень мав завершитися ще у 2021 році. Колишній підрядник, "Київметробуд", не виконав зобов’язань, розмістивши кошти на депозитах. Нині тривають судові розгляди, а запуск метро відкладено до 2027 року без певних гарантій.

Також тривають сумнівні ремонти Бортницької станції аерації. Підрядник без конкуренції отримав контракт на 563 млн грн, а на матеріалах могли переплатити 33 млн грн. Крім цього, у лікарні швидкої допомоги підрядник завищував ціни в 1,5–2 рази

Раніше Bihus.info оприлюднили нове розслідування про сумнівні "заробітки" топпосадовців Київського метрополітену.

Також ми писали, що у 2024 році найдорожчою закупівлею для столиці стало відновлення будівництва метро на Виноградар.